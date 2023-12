Wie zwei Frauen Hermsdorf bezaubern wollen

Reichenbach/Hermsdorf Saale-Holzland-Kreis: Elisa Steingrüber und Juliane Rogsch sind Musiklehrerinnen, doch mit Kindern singen sie andere Lieder als den Abendsegen aus „Hänsel und Gretel“. Zum Weihnachtskonzert in Hermsdorf haben beide wieder ihren großen Auftritt.

Hell erleuchtet überragt Reichenbachs modernes Bürgerhaus wachsende Schneeberge. Schon im Eingangsbereich hört man den Gesang. Mal lieblich, mal kraftvoll. Elisa Steingrüber und Juliane Rogsch proben den Abendsegen aus Engelbert Humperdincks Oper „Hänsel und Gretel“. Die Arie wird Teil des Programms zum Weihnachtskonzert am 10. Dezember in Hermsdorf sein.

Beide Frauen genossen eine musikalische Ausbildung, was unschwer zu erkennen ist. Steingrüber stammt aus Reichenbach, Rogsch kommt zu den Proben aus Rudolstadt. Beide sind Musiklehrerinnen von Beruf, eine an der hiesigen Grundschule, die andere am Gymnasium. Studiert haben sie in Weimar und Erfurt. „Das Witzige ist, dass wir beide in Gera auf die gleiche Schule gingen, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Wir sind uns dort nie begegnet“, erzählt Elisa Steingrüber und lacht. Herausgekommen war das durch einen Zufall. „Juliane leitet seit einigen Jahren unseren Männerchor, so lernten wir uns kennen.“

Beide Frauen lieben klassische Musik, doch nach dem Studium gab es durch Familie und Kinder einen Cut. „Wir hatten wenig Zeit und außerdem den Kontakt zu den Musikern aus der Studienzeit verloren“, bedauert Steingrüber. Doch sie und Berufskollegin Rogsch fanden ihre Nische und zur Klassik zurück. Zum traditionellen Weihnachtskonzert in Hermsdorf beispielsweise werden sie ein kleines Programm aus drei Liedern und in drei Sprachen im Duett vortragen. Elisa Steingrüber wird das Konzert außerdem moderieren.

Für Konzert in Hermsdorf: Jede probt für sich allein

Den Ruhm mögen die Lehrerinnen aber nicht allein einstecken, Pianistin und Begleiterin Maria Khokhlova trage einen wesentlichen Anteil am Erfolg. Zu den Proben müssen die Protagonistinnen nicht zwingend an einem Ort zusammenkommen. Das funktioniere auch im stillen Kämmerlein zu Hause - wenn nicht gerade die Kinder schlafen. „Wir wollen unsere Stimmen aussingen, das ist abends nicht immer möglich“, sagt Steingrüber. Mit entsprechenden Musikdateien sei man unabhängig von Raum und Zeit. Sobald der Stick eine Verbindung mit der Bluetooth-Box eingegangen ist, kann die Probe beginnen. Die Teile werden später zu einem Ganzen zusammengefügt. „Das funktioniert ähnlich wie Playback“, sagt Steingrüber und lobt, wie praktisch diese Vorgehensweise für das professionelle Ensemble sei.

Was kann Musik geben? „Freude“, sagt Juliane Rogsch spontan. „Ausgleich und das Gefühl, sich auf gleicher Ebene begegnen zu können, ein Gespür für Musik zu entwickeln und einander ohne Verständigungsprobleme begegnen zu können“, ergänzt Elisa Steingrüber und fügt hinzu: „Die Musik ermöglicht mir, positiv durchs Leben zu gehen. Ich starte den neuen Tag mit Zuversicht.“ Juliane Rogsch gerät nicht in Stress, wenn Unbekanntes auf sie zukommt. Dann wirke die Musik wie eine Brücke. Sie wünscht sich Besinnlichkeit nicht nur zum Weihnachtsfest. „Das respektvolle Miteinander und Höflichkeit sind in unserer Gesellschaft verlorengegangen. Weihnachten ist alles Friede, Freude, Eierkuchen, danach geht es wie gewohnt weiter. Warum werden alle Tugenden wieder vergessen?“

Mit dem Alphorn zum Weihnachtskonzert

Zum Weihnachtskonzert in Hermsdorf werden auch andere als die klassischen Weisen zu hören sein. Der Kinderchor der Friedensschule ist dabei. „Bei Kinderstimmen geht den Menschen das Herz auf“, weiß Elisa Steingrüber. Steffen Hempel will seiner Zither weihnachtliche Klänge entlocken. Saisonales bieten laut Steingrüber auch die „Buchenbrummer“ mit ihren Alphörnern. Die jungen Musiker können aber noch mehr. „Wenn wir mit den Gästen Weihnachtslieder singen, begleiten sie uns auf Posaune und Trompete.“

Wann und wo? 10. Dezember, 15.30 Uhr, traditionelles Weihnachtskonzert im Stadthaus Hermsdorf. Dort sind noch Karten im Vorverkauf erhältlich.