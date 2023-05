21-Jähriger greift Passanten in Erfurt an und bedroht Polizisten mit Messer – mehrere Verletzte

Erfurt. Ein 21-Jähriger hat in Erfurt zwei Passanten attackiert und nicht nur diese sondern auch Polizisten mit einem Messer bedroht. Es gab mehrere Verletzte.

Ein 21-Jähriger muss sich in Erfurt gleich wegen mehrerer Straftaten verantworten. Laut Polizei hatte der junge Mann am Dienstagabend an einer Straßenbahnhaltestelle zunächst einen 38-Jährigen beleidigt, körperlich angegriffen und bespuckt. Später soll er ihn mit einem Messer bedroht und Geld gefordert haben. Da Passanten einschritten, ließ der Angreifer von dem Mann ab.

Nur wenige Minuten später hatte es der 21-Jährige dann auf einen Jogger in einer Fußgängerunterführung abgesehen. Von diesem forderte er ebenfalls Geld und nahm ihn in den Schwitzkasten. Als dem 28-Jährigen die Flucht gelang, wurde er von seinem Angreifer bedroht.

Der 21-Jährige wurde schließlich von Polizisten überwältigt, nachdem er auch diese mit einem Messer bedroht hatte. Gegen seine Festnahme leistete der Betrunkene massiven Widerstand. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu.

Durch die Attacken wurden zudem sowohl die beiden angegriffenen Männer als auch ein Polizist verletzt. Der Angreifer verbrachte die Nacht in einer Gewahrsamszelle. Im Laufe des Mittwochs soll der 21-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werden.

