Zwei Männer haben vermeintlich versucht, in eine Wohnung einzubrechen. (Symbolbild)

Anwohnerin beobachtet vermeintlichen Einbruchsversuch in Erfurt

Erfurt. Eine Anwohnerin hat in Erfurt die Polizei gerufen, weil sie einen Einbruchsversuch beobachtet hat. Vor Ort stellte sich der wahre Grund heraus.

Mehrere Streifenwagen mussten am Donnerstagabend für einen Einsatz in der Krämpfervorstadt ausrücken. Eine Anwohnerin rief die Polizei, weil sie zwei junge Männer dabei beobachtet hat, wie sie in eine Wohnung einbrachen.

Wie die Polizei mitteilte, konnte kurze Zeit später Entwarnung gegeben werden. Der 23-jährige Nachbar der Frau hatte sich zu später Stunde aus seiner Wohnung ausgesperrt.