Bombendrohung am Erfurter Hauptbahnhof - Polizei gibt Entwarnung

Die Polizei beginnt am Montagmittag den Bahnhof in Erfurt zu räumen.

Erfurt. Am Montagmittag ist am Bahnhof in Erfurt eine Bombendrohung eingegangen. Reisende mussten das Gebäude verlassen.

Der Bahnhof in Erfurt ist am Montagmittag Ziel einer Bombendrohung geworden. Wie die Landespolizeiinspektion in Erfurt auf Anfrage bestätigt, ging gegen 12.38 Uhr die Drohung ein. Daraufhin begann die Bundespolizei damit den Bahnhof zu räumen. Das betraf auch die Geschäfte im Bahnhofsgebäude, die geschlossen werden mussten. Zudem wurde die Tiefgarage am Willy-Brand-Platz geräumt.

Gut eine Stunde später konnte die Bundespolizei Entwarnung geben. Demnach wurde kein verdächtiger Gegenstand gefunden. Der Bahnhofsbetrieb konnte wieder aufgenommen werden.

++ Update ++

Der Einsatz ist beendet und der Zugverkehr rollt wieder.

Nach einer Drohung gegen den Hbf wurde dieser geräumt. Eine Absuche verlief negativ. @DB_Info — Bundespolizei Mitteldeutschland (@bpol_pir) June 5, 2023

