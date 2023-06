Buntes Treiben zum Sommerfest

Die Gesamtschule "Steigerblick" feiert ihr Sommerfest. Sophie, Nele, Lea und Miled zeigen Frau Holle in der Turnhalle.

Hochheim. Die Schüler und Lehrer der Erfurter Gesamtschule „Steigerblick“ luden zu ihren diesjährigen Sommerfest ein.

Unter dem Motto „Wir werden immer bunter“ feierten die 600 Schüler der Gesamtschule „Steigerblick“ am Freitagnachmittag in Hochheim ihr Sommerfest. Zahlreiche Aktionen, wie Kinderschminken, Hüpfburg, Fotobus, Schmuckstand, Miniaturgärten, Bücherflohmarkt sowie Feuerwehr und Rettungssanitäter und vieles mehr ließen für Schüler und Eltern die Zeit wie im Fluge vergehen. Tobenden Beifall gab es für Sophie, Nele, Lea und Miled aus der 5. Klasse. Sie führten das Theaterstück „Frau Holle“ in der Turnhalle auf.