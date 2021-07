Wetter Das Wetter in Erfurt: Weitgehend trocken

Erfurt Bis zu 23°C und ein leiser Windzug aus West.

In der Nacht wird es bei trockenem Wetter wolkig. Der Tiefstwert erreicht 13°C. Dabei bleibt es windstill. Am Donnerstag wird es wolkig und es ist trockenes Wetter zu erwarten. Die Höchstwerte dann um 23°C.

Die durchschnittliche höchste Temperatur der vergangenen 20 Jahre war am 22. Juli etwa genauso hoch.

Das Wetter morgen

Am Donnerstag bei trockenem Wetter wolkig. Die Höchstwerte zwischen 23°C in Mühlberg (Drei Gleichen) und 24°C in Dachwig. Dabei wird es windstill.

In der Nacht zum Freitag bleibt es weiter wolkig und es ist trockenes Wetter zu erwarten. Der Tiefstwert erreicht 13°C. Dabei bleibt es windstill.

Die weiteren Aussichten

Am Freitag wird es heiter bis bewölkt und es ist mit trockenem Wetter zu rechnen. Der Höchstwert wird bei 24°C liegen. Es wird windstill.

Am Samstag ziehen einige Wolken auf und es wird trocken, in der Nacht ziehen dichte Wolken auf. Das Thermometer steigt auf bis zu 27°C. Es wird windstill.

(Wetterdaten: DWD, Mittwoch, 21.07.2021, 17 Uhr)