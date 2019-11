Am 29. Juni 2018 flatterte dem neuen Jazzclubchef Stefan Knoll aus heiterem Himmel ein Schreiben mit weitreichenden Folgen auf den Tisch. Die Handwerkskammer kündigte den seit nunmehr fast 20 Jahren bestehenden Mietvertrag für das Kellergewölbe im Gildehaus zum 31. Dezember 2019.

Weil man die Räume für nicht näher deklarierte „Handwerksthemen“ selber brauche, hieß es zur Begründung. Seither wurden ihnen immer wieder mehr oder minder große Schikanen von der Handwerkskammer zugemutet. Und zu allem Überfluss sollen die Jazzer nun auch noch eher raus. In sechs Wochen wird der Schlussakkord gesetzt. Wenigstens einen Ort zur Zwischenlagerung des klubeigenen Interieurs hat man angeboten. Was aber nichts an dem Umstand ändert, dass der Jazzclub noch immer kein neues, festes Domizil gefunden hat und wie früher als Nomade durch die Stadt ziehen muss.

20 Objekte geprüft und verworfen

„Wir haben alles Mögliche geprüft und angeschaut – vergebens“, sagt Stefan Knoll. Haus Dacheröden, ein Kellergewölbe am Hirschgarten, etwa 20 Objekte. Am besten gefiel die ehemalige „Rotplombe“ in der Schlüterstraße. Aber die horrenden Mietpreisvorstellungen des Besitzers erstickten alle Begehrlichkeiten. Knoll: „Vieles, was wir uns angesehen haben, war zu weit weg, schlecht erreichbar oder erforderte nicht geringe Investitionen.

Für den Jazzclub als ehrenamtliches Gremium nicht umsetzbar. Das Tröstliche: Es gab viele Hilfsangebote von anderen Kultureinrichtungen – Café Nerly, Kontor, Brauhauskeller. Dafür ist man auch dankbar. Auch für Konzertkooperationen gibt es viele Möglichkeiten. Aber der Jazzclub hat eben keine eigene Spielstätte mehr. Die Suche wurde fortgesetzt.

Am Ende blieben noch drei Objekte auf der Liste: der Keller im alten Schauspielhaus, das Heizhaus im Brühl, die seit langem geschlossene Museumsgaststätte im Volkskundemuseum am Juri-Gagarin-Ring. Variante eins und zwei sind baulich nicht in dem Zustand, dass der Club einziehen könnte. „Am Ende verdichtete sich alles auf die Museumsgaststätte“, sagt Knoll. Der Kulturausschuss versicherte Rückendeckung, die Kulturdirektion hatte die Idee ebenfalls nur lobende Worte.

Alte Museumsgaststätte geeignet

Es schien nur noch an den Formalitäten zu hängen – einem Brandschutzgutachten, welches die Jazzer beigebracht hätten. Und an einem Mietvertrag mit dem Liegenschaftsamt, denn es handelt sich um eine städtische Immobilie. Und genau das erweist sich nun als unüberwindbare Hürde, wie es aussieht. Erst reagierte das Liegenschaftsamt irritiert. Besser gesagt, es reagierte überhaupt nicht. Man wisse von nichts. Erst auf Nachfrage unserer Zeitung bei Kulturdirektor Tobias Knoblich und Beigeordnetem Alexander Hilge, die im Liegenschaftsamt intervenierten, bewegte man sich dort plötzlich. Allerdings in eine Richtung, die dem Jazzclub nun ganz und gar nicht hilft. In einem der Redaktion vorliegenden Schreiben verlangt man für die Nutzung der Museumsgaststätte (269 Quadratmeter) an zwei Wochenenden im Monat von 1535,69 Euro. Für eine Nutzung an zwei Wochenenden im Monat werden 833 Euro fällig, für einen Tag am Wochenende 450 Euro. „Das können wir auf keinen Fall leisten, ausgeschlossen“, ist Knoll sicher. „Unmöglich“, sagt Knoll. Der Jazzclub veranstaltete 2018 insgesamt 51 Veranstaltungen. Und zahlte 250 Euro im Monat für die Räume (163 Quadratmeter) im Gildehaus-Keller. Die Forderung des Liegenschaftsamtes sei der Situation in keiner Weise angepasst. Die Jazz-Freaks hoffen nun auf ein gutes Wort der Kulturverantwortlichen der Stadt.

„Wir hoffen, dass sich da noch etwas in unserem Sinne bewegt“, sagt Knoll. Und das möglichst schnell, denn die Zeit sitzt dem Jazzclub im Nacken. Sonst gehen am 16. Dezember die Lichter aus. Und das Nomadendasein beginnt von vorn.