Dies ist nur ein kleines Teilstück des Eisen-Nickel-Meteorits Sarepta. Es befindet sich in der Ausstellung im Museum in Gera.

Detektivarbeit: Meteorite in Erfurter Museum

Erfurt. Sie sind teils 4,5 Milliarden Jahre alt – und plötzlich landen sie auf der Erde. Ob auch in Erfurt schon Meteorite gefunden wurden?

Ein Vortrag der besonderen Art dürfte am Mittwoch ins Naturkundemuseum locken. Thomas Müller vom Astronomiemuseum der Sternwarte Sonneberg wird in die faszinierende Welt der Meteorite einführen.

„Dabei wird nicht nur auf die Entstehung und Zusammensetzung von Meteoriten eingegangen, sondern auch Fall- und Fundgeschichten thematisiert. Denn mitunter gleicht die Suche nach einem Meteoriten einer regelrechten Detektivarbeit“, sagt Matthias Hartmann, der Leiter des Naturkundemuseums.

Meteorite sind weitaus mehr als bloße „Steine“ aus dem Weltall. Sie stellen vielmehr Zeitreisende dar, die vor 4,5 Milliarden Jahren aus dem solaren Urnebel entstanden sind. Im Gegensatz zu den heute acht bekannten Planeten sind diese „kleinen“ Steinbrocken größtenteils unverändert im Weltall unterwegs und umkreisen ebenfalls die Sonne. Als Botschafter aus einer anderen Zeit berichten sie uns von den Anfängen unseres Sonnensystems.

Die Geschichten rund um den Fall und Fund von Meteoriten sind dabei ebenso faszinierend wie die Meteorite selbst. Einige werden beim Eintritt in die Erdatmosphäre so stark erhitzt, dass sie „verglühen“ oder als Feuerkugeln am Himmel zu sehen sind. Andere wiederum fallen leise und unbemerkt auf die Erde und werden erst Tage, Wochen oder gar Jahre später entdeckt.

Im Anschluss an den Vortrag wird es die Möglichkeit geben, einige Meteorite aus der Sammlung des Astronomiemuseums zu bestaunen, kündigt Matthias Hartmann an.

Vortrag am Mittwoch, 14. Juni 2023, 19 Uhr Naturkundemuseum Erfurt