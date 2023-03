"Dooring"-Unfall in Erfurt: Aufofahrerin übersieht Radfahrer

Erfurt. Ein Radfahrer in Erfurt konnte einer plötzlich geöffneten Autotür nicht mehr ausweichen und stieß mit dieser zusammen.

Eine 56-Jährige parkte am Dienstagnachmittag ihr Auto in der Henning-Goede-Straße in Erfurt. Als sie aussteigen wollte und die Fahrertür öffnete, bemerkte sie den Radfahrer nicht, der in diesem Moment an ihrem Renault vorbeifahren wollte.

Der 54-jährige Mann konnte der Autotür nicht mehr ausweichen. Laut Polizei wurde er leicht verletzt.

