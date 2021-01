Erfurt: Pavillon für Bahnhofsmission kommt dieses Jahr

In diesem Bereich mitten im Bahnhof soll der Pavillon aufgestellt werden.

Erfurt Die Engel am Zug helfen zweimal pro Woche vor Ort.

Die Pläne für Erfurts Bahnhofsmission werden konkreter, die Ehrenamtlichen kommen ihrem Ziel näher. Das lautet: Ein Pavillon direkt im Bahnhof, am Gleis 8. „Die Realisierungs- und Finanzierungs- sowie die Nutzungsvereinbarung wurden unterzeichnet“, sagt Hubertus Schönemann, der Vorsitzende des Vereins Ökumenische Bahnhofsmission Erfurt. Die Deutsche Bahn ist der Eigentümer des Pavillons, die Bahnhofsmission hat das Nutzungsrecht. „Es wurde eine langfristige Nutzung vereinbart.“ Etwa 150.000 Euro kamen durch Spenden und Stiftungsgelder zusammen, den Rest bezahlt die Deutsche Bahn.

Der Pavillon wird 40 Quadratmeter groß sein und als Fertigteil mit einem Sonderzug in diesem Jahr zum Gleis gebracht. „Im Januar 2022 soll alles fertig sein“, kündigt Hubertus Schönemann an. Die Bahnhofsmission werde dann noch eine Küchenzeile einbauen. Es wird einen kleinen Gemeinschaftsraum geben und einen Büroraum.

„Seit unserer Gründung sind wir immer mobil präsent, haben unseren Gesprächstisch dabei.“ Es vergehe keine Schicht, in der keine Menschen zu einem Gespräch vorbeikämen. „Es gibt Menschen, die kommen jeden Tag in den Bahnhof. Sie sind allein, suchen Kontakt. Wir stellen fest, dass die Corona-Pandemie nicht spurlos an den Leuten vorbeigeht“, beschreibt Hubertus Schönemann.

26 Ehrenamtliche gehören mittlerweile zum Verein, einige haben sich aktuell zurückgezogen, da sie selbst zu einer Risikogruppe gehören. Normalerweise ist die Bahnhofsmission Freitags (14 bis 18 Uhr) und Sonntags (14 bis 17 Uhr) vor Ort. Meist besetzen zwei bis drei Ehrenamtliche eine Schicht. Seit 2016 gibt es die Engel am Zug, 2017 gründete sich der Trägerverein. Manche der Mitglieder haben einen christlichen Kontext, dies ist aber kein Muss. „Wir haben auch einige konfessionsfreie Helfer. Die Motivation sollte die Freude am Helfen sein“, sagt Hubertus Schönemann.