Europas größtes Blumenbeet im Erfurter Egapark bekommt Sommerbepflanzung

Erfurt. Die Erfurter Gärtner haben auf dem 6000 Quadratmeter großen Blumenbeet im Egapark viel zu pflanzen.

Die ersten Blüten sind zu sehen und wo noch Erde ist, strecken sich schon kleine Pflänzchen dem Himmel entgegen. Die Arbeiten am Großen Blumenbeet im Egapark sind in dieser Woche in den letzten Zügen. Wo kürzlich alles umgegraben wurde, sind nun alle Samen gesät und Pflanzen in die 6000 Quadratmeter große Fläche der traditionsreichen Gartenbauaustellung gesetzt. Damit hat Europas größtes ornamentales Blumenbeet sein Kleid in diesem Jahr zum ersten Mal gewechselt. Im Herbst wird Gartenmeister Uwe Schachschal mit seinem Team ein weiteres Mal tatkräftig werden und dem Großen Blumenbeet eine neue Gestalt schenken.