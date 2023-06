Fans aufgepasst: Erfurt wird Spielort für sechs junge Stars der Autoren-Szene

Erfurt. Sie sind die neuen Stars der Teenager - junge Autoren, die einen frischen Blick in die Buchwelt einbringen. Die Erfurter Fans können am Wochenende einige von ihnen kennenlernen.

Die Buchhandlung Peterknecht wird am 2. Juni zum Treffpunkt für Literaturfreunde der „New Adult“-Szene und einen ganzen Nachmittag und Abend lang dreht sich alles um die Liebe und die Leidenschaft fürs Lesen.

Ein ganzes Literaturgenre dreht sich ums Erwachsenwerden

Im Bus der „lit.Love“-Tour sind Autorinnen von Rang und Namen dabei, die sich mit ihren Romanen schon in jungen Jahren in die Herzen ihrer Fans geschrieben haben. Dabei lässt sich das Genre „New Adult“ am ehesten auf Teenager als Protagonisten verstehen, die gerade die Pubertät in vollen Zügen genießen und sich mit den üblichen Problemen herumschlagen müssen.

Spiegel-Bestseller Autorin Maren Vivien Haase kommt nach Erfurt

Die sechs erfolgreichen New-Adult-Autorinnen sind Amelia Cadan, Ayla Dade, Maren Vivien Haase, Bianca Iosivoni, Stella Tack und Nena Tramountani. Nachmittags können die Besucherinnen ihre Lieblingsautorinnen zum Meet & Greet treffen, sich deren Bücher individuell signieren lassen und in attraktiver lit.Love-Kulisse Fotos und Selfies mit ihren Stars machen. Zwischendurch gibt es bei der einen oder anderen Runde „Never Have I Ever“ spannende und überraschende Einblicke in das Leben der lit.Love-Autorinnen (der Eintritt für diesen Teil des Programms ist frei).

Abends gehen die Bestsellerautorinnen in drei Runden miteinander ins Gespräch und diskutieren z.B. über authentisches Schreiben und erotische Szenen im Trendgenre New Adult. Auch Lese-Kostproben werden versprochen.

Karten im Ticketshop oder in der Buchhandlung, der Eintritt am Nachmittag ist frei.