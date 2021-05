Am Donnerstagvormittag sah eine 30-Jährige, wie zwei junge Männer aus einem Postauto Pakete klauten.

Frau traut in Erfurt ihren Augen kaum: Diebe bedienen sich an Postauto

Erfurt. An Dreistigkeit kaum zu überbieten: In Erfurt traute eine Frau ihren Augen kaum, weil sich zwei Diebe an einem Postauto zu schaffen machten.

Eine 30-Jährige traute am Donnerstagvormittag ihren Augen kaum. Zwei Diebe stahlen vor ihren Augen aus einem offenen Postauto mehrere Pakete. Zufällig kam in diesem Moment eine Fahrradstreife der Polizei vorbei, die die flüchtenden Langfinger sofort verfolgte. Bevor das Duo in einer Straßenbahn verschwand, ergriffen die Beamten einen der Diebe.

In den gestohlenen Paketen befand sich Bekleidung und Druckerzubehör. Der geschnappte 18-Jährige war der Polizei hinreichend bekannt. Von seinem Komplizen fehlt bisher jede Spur.

