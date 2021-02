Jagdpächterin hört Schüsse in Erfurt

Am Drosselberg will eine Jagdpächterin am Dienstagabend am Waldspielplatz drei Personen gesehen haben, die mit Waffen hantierten. Es sollen auch Schüsse gefallen sein, berichtet die Polizei. Eine großangelegte Suche nach den Personen blieb erfolglos, obwohl die Polizei das Areal umstellte und einen Hubschrauber einsetzte.

Ebenfalls noch nicht aufgeklärt ist der Einbruch in eine im Rohbau befindliche Berufsschule im Erfurter Süden. Unbekannte entwendeten in der Nacht zum Dienstag eine Kabelrolle im Wert von etwa 300 Euro. Die Diebe hinterließen zudem einen Sachschaden an einer Tür, teilt die Polizei mit.