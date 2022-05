Erfurt Mit unseren Plus-Artikeln informieren wir Sie über das Wichtigste in Ihrer Stadt und Region. Mit unserem aktuellen Angebot können Sie richtig sparen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

der FC Rot-Weiß Erfurt ist zurück in der Regionalliga! Mit einem 5:1 gegen Einheit Wernigerode machte der RWE am Sonntag den Aufstieg in die Regionalliga perfekt. Fans und Mannschaft feiern gebührend - und wir feiern natürlich mit. Schließlich haben wir hier Tradition! Seit 1966 gibt es den Verein bereits. Und deswegen hauen wir unser Jahresabo nun für die Erfurt-Gründungszahl raus.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

>> Direkt zum Angebot <<

Es gibt kein Halten mehr, die Erfurter Fans stürmen den Platz. Foto: Frank Steinhorst

Und auch unabhängig vom Sport gibt es viele Themen, die unseren Alltag betreffen. Wie entwickelt sich die Corona-Lage im Herbst? Wie geht es weiter für unsere Gastronomie, für den lokalen Handel und für die Wirtschaftsunternehmen? Wo entstehen Arbeitsplätze, wo werden neue Schulen und Kitas gebaut?

All diesen Fragen gehen unsere Reporterinnen und Reporter täglich nach. Ihre Nachrichten und Hintergründe können Sie mit unserem Plus-Abo uneingeschränkt lesen. Und mit unserer aktuellen Kampagne haben wir ein fast unschlagbares Angebot für Sie: Alle Artikel, ein Jahr lang, für nur 19,66 Euro. Hier können Sie sich das zeitlich begrenzte Angebot sichern.

Was Sie bei TLZ Plus von uns erwarten können

Unser Schwerpunkt bei tlz.de liegt auf den aktuellen Nachrichten aus Ihrer Stadt und Region, aber Sie finden bei uns auch Reportagen und Berichte aus dem Lokalsport, gut recherchierte Hintergründe und Kommentare aus Politik und Wirtschaft, aus der Kultur und nicht zuletzt Ratgeberthemen für Ihren Alltag. Auch Blaulicht- und Gerichtsberichte sowie Unwetterwarnungen gehören zu unserem Angebot.

Ein Jahr Plus-Abo für einmalig nur 19,66 Euro lesen:

Hier können Sie sich das Aufstiegs-Angebot sichern.