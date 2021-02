Erfurt. Es gibt Tiere, denen Kälte und Schnee nicht so viel ausmachen. Eine junge Waldohreule konnte in Erfurt jedoch vor dem sicheren Kältetod gerettet werden.

Junge Waldohreule in Erfurt vor dem Kältetod gerettet

Mitarbeiter der unteren Naturschutzbehörde der Stadt Erfurt haben eine junge Waldohreule vor dem Kältetod gerettet. Eine Mitarbeiterin der Universität Erfurt hatte die Eule am Montag auf dem Hochschul-Campus entdeckt. Der Vogel hatte dort bereits längere Zeit reglos im Schnee verharrt, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Weil das Tier unterkühlt war und sich nicht bewegen konnte, wurde es in die Tierklinik nach Erfurt-Gispersleben gebracht.

Es war den Angaben zufolge die jüngste Waldohreule, die bisher so früh im Jahr aufgefunden wurde. Sie hatte offensichtlich das elterliche Nest verlassen, war bereits flügge und gesund. "Vor Ort hätte die kleine Eule jedoch ohne Wärme und Nahrung nicht mehr lange überlebt", so die Stadt. Das streng geschützte Tier wird nun von einer Mitarbeiterin der unteren Naturschutzbehörde aufgepäppelt und dann nach Möglichkeit wieder ausgewildert.

Doch das war nicht die einzige tierische Rettungsaktion am heutigen Tag: In Struth bei Großebersdorf ist ein Pferd in einen Tümpel eingebrochen. Lange Zeit stand es nicht gut um das Tier, doch die Feuerwehr gab nicht auf.

Pferd bricht bei Eiseskälte in Gewässer ein Pferd bricht bei Eiseskälte in Gewässer ein Ein Pferd war kurz vor 17 Uhr bei Eiseskälte in einen Tümpel eingebrochen und konnte sich nicht selbst befreien. Foto: Björn Walther

Pferd bricht bei Eiseskälte in Gewässer ein Die Kameraden der alarmierten freiwilligen Feuerwehren konnten das verschreckte Pferd unter Einsatz aller Kräfte nach 40 Minuten aus dem eiskalten Wasser befreien. Foto: Björn Walther

Pferd bricht bei Eiseskälte in Gewässer ein Völlig unterkühlt lag das zitternde Tier am Boden und konnte nicht aus eigener Kraft aufstehen. Foto: Björn Walther

Pferd bricht bei Eiseskälte in Gewässer ein Sofort wurden Decken besorgt, ein zum Unfallort alarmierter Tierarzt legte eine Infusion. Foto: Björn Walther



Pferd bricht bei Eiseskälte in Gewässer ein Nachdem sich der gesundheitliche Zustand des nassen Pferdes dennoch in der Kälte immer weiter verschlechterte, wurde beschlossen es mit Hilfe eines Radladers und einem Großtierhebesatz aufzurichten. Foto: Björn Walther

Pferd bricht bei Eiseskälte in Gewässer ein Nach mehreren Versuchen schafften es die Kameraden der Feuerwehr das Pferd aufzurichten, doch das erschöpfte Tier konnte sich nicht auf den Beinen halten. Foto: Björn Walther

Pferd bricht bei Eiseskälte in Gewässer ein Nach weiteren zehn Minuten gelang es jedoch das Pferd in den warmen Stall zu bringen. Dort wurde es weiter von einem Tierarzt und seiner überglücklichen Besitzerin betreut. Foto: Björn Walther

Pferd bricht bei Eiseskälte in Gewässer ein In der Gemeinde Struth bei Großebersdorf ereignete sich am Mittwochnachmittag eine dramatische Tierrettung. Foto: Björn Walther



