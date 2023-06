Mehrere Brände im Erfurter Norden beschäftigen die Feuerwehr

Erfurt. Die Feuerwehr musste am Wochenende zu drei Bränden im Erfurter Norden ausrücken.

Mehrere Brände haben die Feuerwehr am Wochenende im Erfurter NOrden beschäftigt. Wie die Polizei mitteilt, löste Freitagnacht eine Brandmeldeanlage eines Möbelhauses in der Apoldaer Straße aus.

Ein in der Warenanlieferung geparkter Kleintransporter brannte. Am Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

In den frühen Samstagmorgenstunden kam die Feuerwehr erneut zum Einsatz. Bei einem Kellerbrand am Berliner Platzes mussten mehrere Hausbewohner evakuiert werden. Wegen möglicher Rauchgasintoxikation wurden sie in Erfurter Krankenhäuser gebracht. Dieser Verdacht bestätigte sich aber nur bei einer Bewohnerin. Sie wurde leicht verletzt.

Durch den Brand entstand ein Schaden an Strom- und Abwasserleitungen sowie der Deckendämmung in einer Höhe von rund 25.000 Euro.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Ein dritter Brand löste einen Einsatz am frühen Samstagabend aus. In einer Kersplebener Gartenlage kam es zum Brand eines Geräteschuppens. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt.

