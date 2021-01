Nachschub beschaffen

Wahrscheinlich wäre lauthals zu lachen die Antwort gewesen. Hätte mir jemand vor ein paar Tagen gesagt, ich würde geöffnete Baumärkte vermissen: Niemals! Höchstens ein bisschen, weil der Moped schraubende Nachwuchs nörgelt und schon wieder online etwas bestellt, was es an Tankstellen nicht gibt. Und eine Dose Bremsenreiniger noch dazu. Der ist universell einsetzbar, man kann ihn also immer gebrauchen, das weiß ich nicht nur vom Kind, sondern auch aus der Schrauber-Doku-Serie eines ansonsten langweiligen Männersenders im Fernsehen.

Jetzt aber haben wir den Salat. Unser Schneeschieber ist angeknackst. Und nunne? Verursacht durch den vielen pappnassen Schnee bei uns in der dörflichen Gegend? Ich weiß es nicht und kann nicht mal sagen, ob die „Ladefläche“ durch meine Benutzung einriss. Auch andere Personen im Doppelhaus-Haushalt schnappen sich das gute Stück, das derzeit immer vor der Tür bereitsteht, vor allem, wenn ich am Schreibtisch sitze.

Der liebe Göttergatte, der den Schneeschieber so gut wie nie anfasst, bleibt tiefenentspannt. Er ist fest davon überzeugt, dass irgendwo im Schuppen ein zweiter liegt. Ich warte, ob er ihn mal sucht oder sogar findet. Vermutlich warte ich bis zur nächsten Eiszeit. Solange behandle ich das angeknackste Exemplar wie ein rohes Ei. Vielleicht hört es ja bald mal auf mit Neuschnee. Oder Baumärkte öffnen wieder.