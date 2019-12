Bei den Night of the Proms 2019 trat auch das Alan Parsons Live Project auf.

Erfurt Zum 26. Mal vereint in diesem Jahr die „Night of the Proms“ Klassik und Pop. Am Dienstagabend gastierte das Spektakel in der Messe Erfurt.

Night of the Proms in Erfurt: Die wichtigsten Fakten zum Spektakel

Bei der Night of the Proms trafen am Dienstagabend Klassik auf Pop. Wir haben die wichtigsten Fakten zum Musikspektakel hier aufgeführt.

Wie viele Zuschauer waren da?

Knapp 6000. Damit war die NotP, wie die Kenner sie längst liebevoll nennen, in Erfurt seit Wochen restlos ausverkauft.

Wie war die Stimmung?

Von Anfang an großartig. Das Publikum feierte wenige Tage vor der festtäglichen Völlerei ein opulentes 30-Gänge-Menü, das aber niemandem schwer im Magen lag. Mehr als drei Stunden lang wurde gelacht, getanzt, geklatscht, mitgesungen und in Erinnerungen an die 70er, 80er und 90er-Jahre geschwelgt, in denen Superstars wie Alan Parsons oder The Hooters - neben John Miles die ganz großen Namen dieses Abends - riesige Erfolge feierten.

Was waren die Höhepunkte?

Schwer zu sagen, weil sich wirklich ein Highlight an das andere reihte. Geradezu andächtig lauschten die Fans, als Leslie Cliound The Hooters den Superhit „Time After Time“ intonierten, den Hooters-Frontmann Rob Hyman 1984 für Cyndi Laupergeschrieben hat. Auch John Miles’ Duett mit Sopranistin Natalie Choquette bei „Don’t Give Up“, im Original gesungen von Peter Gabriel und Kate Bush, war hinreißend. Gänsehaut ebenso bei „Don’t Answer Me“ von Alan Parsons, John Miles’ Version von Queens „Bohemian Rhapsody“ und natürlich erst recht bei seiner unsterblichen Hymne „Music“. Komplett aus dem Häuschen waren die knapp 6000 zudem, als der fantastische Chor Fine Fleur „Someone You Loved“ von Lewis Capaldi, einen der Hits des Jahres 2019, mit dem „Canon“ von Pachelbel kreuzte - Sangeskunst vom Allerfeinsten. Nicht anders lässt sich das Können von Sopranistin Natalie Choquette beschreiben: Die Kanadierin, die ihre Rückkehr zur NotP 20 Jahre nach ihrem ersten Auftritt nicht an einem gebrochenen Knöchel scheitern lassen wollte und mit dick bandagiertem Bein auf die Bühne kam, ist eine echte Allzweckwaffe: ob als „Kalinka“, mit der Arie des „Figaro“ oder mit Puccinis „Nessum dorma“ - sie rührte die Herzen oder die Zwerchfelle ihrer Zuhörer an.

Wie viele Menschen sind an dem Spektakel beteiligt?

An die 200. Dazu zählt als tragende Säule das leidenschaftlich aufspielende Antwerrp Philharmonic Orchestra, das diesmal von der Brasilianerin Alexandra Arrieche dirigiert wurde. Ein Fest für Auge und Ohr.

Gibt es die Night of the Proms auch 2020?

Na klar. Dann aber schon am Dienstag, 1. Dezember. Der Vorverkauf hat bereits begonnen, Tickets sind unter anderem beim Ticketshop Thüringen erhältlich. Für 2022 ist allerdings eine Terminverlegung denkbar. Denn parallel zur NotP-Tournee findet die Fußball-WM in Katar statt. Das Erfurter Publikum indes hat - von Moderator Stefan Frech darauf angesprochen - ganz klar für sich entschieden: Für einen Abend sollte die NotP wichtiger als die WM sein und es deshalb beim gewohnten Zeitplan bleiben.

Night of the Proms begeistert in Erfurt Knapp 6000 Besucher feierten bei der "Night of the Proms" in der Erfurter Messe Superstars wie Alan Parsons oder The Hooters - neben John Miles die ganz großen Namen dieses Abends. Foto: Holger John

