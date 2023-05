Per 49-Euro-Ticket ab Erfurt: Schnurstracks nach Würzburg oder bis zu einem neuen Touristen-Highlight

Erfurt. Schon Pläne für Reisen mit dem Deutschland-Ticket? Wer von Erfurt startet hat eine überraschend weite Fahrt vor sich.

Das Deutschlandticket ist – wenn nicht in aller Hände – dann doch in aller Munde. Dazu pegelt sich das Wetter so langsam in Richtung Frühling ein. Die beste Chance, doch auszuprobieren, was das im Mai gestartete Allround-Ticket für den bundesweiten Nahverkehr so kann.

Farbliche Sortierung der Umsteige-Zahlen

Unsere Zeitung macht es allen Fernreisenden leicht, ein mögliches Ziel zu finden, für das auf Reisen nicht zehnmal der Rucksack in den nächsten Zug getragen werden muss. Der Streckenplaner, der auf unserem Portal zu finden ist, macht dabei punktgenau und farblich Vorschläge. Abfahrtsbahnhof eingetragen und los geht es. Dunkelblau heißt ohne umzusteigen. Das weiteste Ziel ist dann Würzburg in Bayern und Luftlinie 152 Kilometer entfernt. Eine schöne Innenstadt und ausreichend Biergärten sind mit Blick auf den Vatertag und das lange Wochenende sogar Argumente, es schnell anzugehen.

Insel Rügen ist das Top-Ziel in Ostdeutschland

In einem helleren Blau geht mit einmal Umsteigen durchs Land und höhenmäßig hinunter bis nach Stralsund. Und da man seit Halle (Saale) sogar – hoffentlich – im Zug gesessen hat, tut ein kleiner Sprung in die nächste Bahn gut – und schon steht der Reisende am Kreidefelsen bei Saßnitz auf der Insel Rügen. Zweifelsfrei seit ein paar Tagen ein umso spannenderes Ziel, da der neue Skywalk über dem Königsstuhl ganz neue schwindelerregende Aussichten bietet. Saßnitz ist übrigens – so weist das Portal aus – das weiteste Ziel mit zweimal Umsteigen.

Mit dreimal Umsteigen – so lautet die gute Nachricht für Erfurter – schafft es der Deutschland-Ticket-Besitzer, fast in den entferntesten Zipfel der Republik. Westerland toppt mit 474 Kilometer Luftlinie kein anderer Ort.

Streckenplaner: deutschlandticket