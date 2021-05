Schüsse im Hinterhof in Erfurt

Erfurt. Jugendliche schießen mit Schreckschusspistole in Erfurt um sich. Die Polizei findet dutzende Platzpatronen unter dem Bett eines 14-Jährigen.

Die Polizei wurde am Mittwoch in den Erfurter Norden gerufen. Mehrere Jugendliche waren laut Polizei dabei beobachtet worden, wie sie auf einem Hof um sich schossen. Vor Ort stellte die Polizei eine Gruppe von mehreren Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren fest. Ein 14-Jähriger räumte ein, dass seine Spielzeugpistole zum Einsatz gekommen war.

Da er diese in der Zwischenzeit nach Hause gebracht hatte, statteten die Beamten dem Jugendlichen einen Besuch ab. Unter seinem Bett bewahrte er eine Schreckschusswaffe mit dutzenden Platzpatronen auf. Diese wurden sichergestellt und der 14-Jährige seiner Mutter übergeben. Er hat sich nun wegen dem Verstoß gegen das Waffengesetz zu verantworten.

Haftbefehl gegen Erfurterin

Die Polizei stattete einer 34-jährigen Erfurterin am Mittwoch in der Johannesvorstadt einen Hausbesuch ab. Grund waren laut Polizei drei Haftbefehle, die gegen die Frau vorlagen. Um einer Haftstrafe zu entgehen, sollte sie mehr als 3500 Euro bezahlen. Da die 34-Jährige den Betrag nicht aufbringen konnte, wurde sie festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Dort wird sie voraussichtlich ihre Strafe für sechs Monate absitzen.

Zeugen zu Unfall gesucht

Am Dienstag den 30. März kam es gegen 08.50 Uhr in Erfurt auf der Kreuzung Stauffenbergallee / Schlachthofstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem schwarzen Audi A4 Avant und einem schwarzen Mercedes-Benz A-Klasse. Auf Grund des Unfalls wurden laut Polizei beide Fahrer leicht verletzt.

Es entstand weiterhin ein Sachschaden von mindestens 17.000 Euro. Aufgrund widersprüchlicher Aussagen zum Unfallhergang sucht die Polizei nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (Telefon: 0361/7840-0 oder -174) entgegen.

Fahrraddieb erwischt

Am Mittwochabend wurde in Erfurt ein Fahrraddieb erwischt. Der 20-jährige, hinreichend bekannte Mann hatte es in einem Hinterhof der Hopfengasse auf ein Mountainbike der Marke Cube abgesehen, berichtet die Polizei. Als ein Zeuge ihn beim Diebstahl erwischte, ergriff er zu Fuß die Flucht. Die Polizei stellte den Mann kurze Zeit später und erstattete gegen ihn Anzeige.