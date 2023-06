Stadtradeln für das Klima

Erfurt. Für drei Wochen sind die Erfurter aufgerufen, sich für das Klima abzustrampeln.

Am Donnerstagnachmittag startete das Stadtradeln in Erfurt. Insgesamt drei Wochen lang können wieder fleißig Kilometer für das Klima gesammelt werden. „Wir wollen einen neuen Rekord aufstellen und damit ein Zeichen für den Klimaschutz setzen“, sagt Andreas Horn, Beigeordneter für Sicherheit, Umwelt und Sport. Wer mitmachen möchte, kann sich noch bis zum Aktionsende unter www.stadtradeln.de/erfurt anmelden. Auch in diesem Jahr wird pro 1000 gefahrene Kilometer einen Baum gespendet.