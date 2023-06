Abenteuer, anarchischer Witz, Liebe und Lieder auf den Theaterbühnen in Altenburg und Gera

Von Monty Python bis Shakespeare: Das Wochenende 2. bis 4. Juni hält für Theaterfreunde in Altenburg und Gera einiges bereit.

Gera

Auf ihrer Reise zu dem Ort, an dem der geheimste Wunsch in Erfüllung gehen soll, erleben ein blindes Huhn und eine lahme Ente nicht nur die jeweils eigenen ungeahnten Kräfte, sondern vor allem die liebenswerten Besonderheiten und Stärken der beziehungsweise des anderen. Am Freitag, 2. Juni und am Samstag, 3. Juni, sowie am Sonntag, 4. Juni, wird das Stück „Lahme Ente, blindes Huhn“ jeweils um 10 Uhr im Szenario Gera (Eingang links vom Theaterhaupteingang) gezeigt.

Monty Pythons anarchistischer Humor ist legendär. Die britische Komikergruppe sorgte mit ihrer TV-Sendung „Monty Python’s Flying Circus“ für Gelächter in ganz Europa. Das preisgekrönte Musical „Spamalot“ nach dem britischen Kult-Film „Die Ritter der Kokosnuss“ setzt die Tradition des schrillen Humors made in the UK fort. Das Spektakel aus Eric Idles Feder ist am Freitag, 2. Juni, um 19.30 Uhr im Theater Gera zu erleben.

Das Faszinosum der Erschaffung künstlichen Lebens gewinnt immer mehr an Bedeutsamkeit. In ihrer choreographischen Neuinterpretation von „Coppélia – Das Mädchen mit den Glasaugen“ erforscht Ballettdirektorin Silvana Schröder wissenschaftliche Fantasien und menschliche Abgründe und erzählt diesen berühmten Stoff auf eigene Weise – am Samstag, 3. Juni, um 19.30 Uhr im Großen Haus Gera.

Der nicht mehr taufrische Akademiker Lothar und die allein erziehende Mutter Sonja nehmen das Publikum erstmals am Sonntag, 4. Juni, um 18 Uhr in der Bühne am Park Gera mit auf einen klassischen Parcours des Partnerlebens: vom ersten Rendezvous über den ersten Kuss und die erste Nacht bis zum verkrusteten, tückischen Ehe-Alltag. In einmaliger Art und Weise lieben und zanken sich die beiden Streithähne in der musikalischen und bitter-süßen Komödie „Du sollst nicht lieben“ durch die bekanntesten Liebesthemen in einer bunten Zusammenstellung aus Klassik, Lied und Oper. Absurdes wie Lebensnahes und die meisterhafte Kunst des Aneinander-Vorbeiredens sorgen dabei für reichlich Lachmuskelsport.

Im Anschluss der Vorstellung findet eine Premierenfeier statt.

Altenburg

Liebe, Eifersucht, Intrigen, Verrat und Eitelkeit: William Shakespeare schildert in seinem turbulenten Klassiker „Viel Lärm um nichts“ mit viel Sprachwitz die Liebeswirren zweier Paare. Die großartigen Auseinandersetzungen und boshaften Dialoge über Freundschaft, Liebe und Ehe sind am Samstag, 3. Juni, um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg zu erleben. Shakespeare „at his best“ – frisch, frech, romantisch, voller Humor und Lebenslust.

Monty Pythons preisgekröntes Musical „Spamalot“ nach dem britischen Kult-Film „Die Ritter der Kokosnuss“ – mit viel anarchischem Humor – ist am Sonntag, 4. Juni, um 18 Uhr im Altenburger Theaterzelt zu erleben. Dabei wird das Publikum auf eine sagenhafte wie aberwitzige Heldenreise entführt, die Politik, Religion und Zeitverschiebungen gnadenlos auf die Schippe nimmt.

Infos und Karten an den Theaterkassen, telefonisch unter 03 65 / 8 27 91 05 (Gera) beziehungsweise 0 34 47 / 58 51 60 (Altenburg) sowie online unter: www.theater-altenburg-gera.de