Betrunkener Fahrer rammt mehrere Autos, Gruppe ruft verfassungswidrige Parolen - Die Polizeimeldungen aus Gera

Gera. Ein 33-Jähriger Autofahrer hat am Sonntagvormittag erheblichen Sachschaden verursacht. Am Ende flüchtete der betrunkene Mann zu Fuß. Diese und weitere Polizeimeldungen aus Gera.

Ein 33-Jähriger ist am Sonntag gegen 10.40 Uhr mit seinem Pkw in der Laasener Straße in Gera auf ein geparktes Auto aufgefahren. Laut Polizei wurden dieses und zwei davor stehende Fahrzeuge durch die Wucht des Aufpralls zusammengeschoben.

Der 33-Jährige habe seine Fahrt fortgesetzt und kurz darauf ein weiteres Auto am Spiegel touchiert. Anschließend habe er seinen Pkw in der Hußstraße geparkt und zu Fuß die Flucht ergriffen. Im Zuge der Ermittlungen konnte der Fahrer ausfindig gemacht werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 1,7 Promille, teilte die Polizei mit. Es erwarten ihn mehrere Strafanzeigen.

Polizei leitet Verfahren wegen verfassungswidriger Parolen ein

Die Kriminalpolizei Gera ermittelt in zwei Fällen wegen verfassungswidriger Parolen. Laut Polizei trug sich der erste Fall zwischen Donnerstag und Freitag zu. Unbekannte Täter haben mit roter Farbe einen Schriftzug auf ein Verkehrsschild in der Debschwitzer Straße gesprüht. Nach der Sachverhaltsaufnahme sei das Graffiti entfernt worden. Es sei dennoch Sachschaden entstanden.

Im zweiten Fall hielt sich ein größere Personengruppe am Sonntag gegen 21.05 Uhr in der Hilde-Coppi-Straße auf. Laut Polizei wurden aus dieser Gruppe wiederholt verfassungswidrige Parolen gerufen. Die eingesetzten Polizisten haben die Personengruppe feststellen können. Die Ermittlungen zum Täter dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon: 0365 / 8234 1465 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Schlägerei endet mit Verletzungen im Gesicht

Drei Männer haben sich am Samstag gegen 18.20 Uhr im Dahliengarten in Gera geschlagen. Laut Polizei erlitt dabei eine 46-jährige Person Gesichtsverletzungen. Vor dem Eintreffen der Polizisten seien die beiden anderen Männer geflüchtet. Zeugenhinweise werden von der Polizei Gera unter Telefon: 0365 / 8290 entgegengenommen.

Unbekannte stehlen Haushalts- und Gartengeräte aus einer Laube

Unbekannte haben sich zwischen 16. und 26. Mai Zutritt zu einer Gartenlaube am Ferberturm verschafft. Laut Polizei durchsuchten sie das Gebäude und stahlen neben einer Kaffeemaschine und einer Mikrowelle auch eine Gartenschere und eine Kreissäge. Die Polizei Gera bittet Zeugen, sich zu melden.

