Erstes Baby im neuen Jahr hat nun auch in Gera das Licht der Welt erblickt

Gera Aber ein anderer Ort ist nun um einen Erdenbürger reicher.

Vergeblich hatte das Team im Mutter-Kind-Zentrum im SRH Waldklinikum am 1. Januar auf das Neujahrsbaby 2024 gewartet. Als um die Mittagszeit ein junges Paar eintrat, hofft der Chefarzt Norman Krause noch: „Vielleicht kommt ja doch noch eins.“ Kam es aber nicht.

Erste Geburt am zweiten Tag des neuen Jahres

Das erste Baby im neuen Jahr im Geraer Klinikum ist am 2. Januar geboren worden. Das hat das Krankenhaus jetzt mitgeteilt und ein Bild dazu geschickt. Noch am Neujahrstag war die Familie ins Klinikum gefahren. Sohn Paul, der noch den Zweitnamen Gerhard nach dem Uropa trägt, sei aber erst am nächsten Morgen, also am 2. Januar um 2.59 Uhr entbunden worden. Sein Gewicht zur Geburt betrugt 3500 Gramm.

Gemeinde Schwarzbach um einen Einwohner reicher

Zu Hause freut sich schon der große, vierjährige Bruder auf das Geschwisterchen. Die stolzen Eltern Julia Gruber und Philipp Müller sind in Schwarzbach zu Hause. Die kleine 200-Seelen-Gemeinde in der Verwaltungsgemeinschaft Münchenbernsdorf ist mit dem kleinen Paul nun um einen Einwohner reicher.