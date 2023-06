Firmeninhaber überrascht Einbrecher in Lederhose

Drei Einbrecher wollten am Mittwoch in das Gebäude einer Firma in Lederhose eindringen (Symbolfoto).

Lederhose. Drei Einbrecher wollten sich am Mittwoch Zugang zu einem Firmengebäude in Lederhose verschaffen. Sie wussten nicht, dass der Inhaber das Unternehmens vor Ort war.

Drei Einbrecher haben sich am Mittwochabend gegen 23.20 Uhr an einem Firmengebäude in der Buchenstraße in Lederhose zu schaffen gemacht. Laut Polizei verfolgten sie das Ziel, sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Was sie nicht wussten: Der 38-jährige Firmeninhaber hielt sich zu dem Zeitpunkt in seiner Firma auf und vernahm Geräusche.

Als er nachschaute, habe er gesehen, wie die drei Täter in den nahegelegenen Wald flüchten. Trotz Fahndung haben sie nicht mehr gestellt werden können.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.