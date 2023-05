Fontänen im Geraer Küchengarten sprudeln wieder

Gera. Vier Geraer Brunnen sind in Betrieb. Weitere sollen folgen

Im Küchengarten ist nun auch der beliebte Fontänenbrunnen wieder in Betrieb. Am Mittwochnachmittag folgten bei sonnigem Wetter Eltern und Kinder dem Wasserspiel. Dass die Geraer Brunnen in diesem Jahr verspätet angeschaltet werden, hatte die Stadt angekündigt. Seit voriger Woche nun läuft das Wasser wieder an den ersten städtischen Brunnen. Der Simsonbrunnen, die „Steinerne Schöne“ unterhalb der Salvatorkirche und das Wasserspiel am Theater sind auch wieder in Betrieb. Der Handwerkerbrunnen am Südbahnhof soll nächste Woche folgen. Wann auch der Ferberbrunnen auf dem Kornmarkt und der Schoder-Brunnen im Dahliengarten wieder sprudeln, ist wegen technischer Probleme zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.