Gera: Traktor-Motor für die Mechatroniker von morgen

LKS-Geschäftsführer Tilo Leipnitz übergab den Fendt-Motor sowie die 5.000-Euro-Spende in der Bildungsstätte der Handwerkskammer in Gera-Aga im Beisein von Lukas Thiel, Ausbilder der Land- und Baumaschinenmechatroniker in der Bildungsstätte, Gesellin Julie Manke, Azubi Clemens Wirth, Teamleiter Raiko Mälzer aus der Bildungsstätte sowie LKS-Werkstattleiter Chris Müller (v.r.).

Gera. Die LKS – Landmaschinen und Kfz-Handel Starkenberg GmbH unterstützt die Ausbildung bei der Handwerkskammer für Ostthüringen in Gera.

Die Handwerkskammer für Ostthüringen verfügt jetzt für die Ausbildung des Berufsnachwuchses der Land- und Baumaschinenmechatroniker in ihrer Bildungsstätte in Gera-Aga über einen nagelneuen Fendt-Motor für Traktoren.

Möglich machte dies die LKS – Landmaschinen und Kfz-Handel Starkenberg GmbH mit großartiger Unterstützung von Fendt als einem der führenden Hersteller von Landmaschinen. Der 6-Zylinder-Motor mit 7,4 Liter Hubraum kommt künftig zum Einsatz, um die Azubis während ihrer dreieinhalbjährigen Lehrzeit umfassend auf ihren Beruf vorzubereiten.

Noch einen Spendenscheck im Gepäck

Gleichzeitig übergab LKS-Geschäftsführer Tilo Leipnitz einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro. Das Geld wurde anlässlich des 30-jährigen Firmenjubiläums unter Kunden sowie Geschäftspartnern gesammelt und fließt ebenfalls in die Ausbildung der künftigen Land- und Baumaschinenmechatroniker. „Wir freuen uns, die Berufsausbildung in diesem tollen Beruf unterstützen zu können“, erklärt Tilo Leipnitz. Als Mitglied im Gesellenprüfungsausschuss weiß er, wie wichtig es ist, dass der künftige Fachkräftenachwuchs an neuesten Maschinen, Motoren und Fahrzeugen ausgebildet wird.

Die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin der Handwerkskammer für Ostthüringen, Katja König, bedankte sich für den Motor und die Spende – auch im Namen aller jetzigen und künftigen Auszubildenden. „Es ist für uns immer wieder eine enorme Herausforderung, alle Maschinen auf dem neuesten Stand und so mit der rasanten technischen Entwicklung Schritt zu halten. Da ist es umso wichtiger, sowohl auf die Unterstützung von Herstellern wie Fendt als auch Unternehmen der Region wie der LKS GmbH zählen zu können.“