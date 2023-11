GVB meldet: Salzstraße in Gera-Liebschwitz ab kommendem Freitag wieder frei

Gera. Nach Verzögerungen ist nun ein Ende in Sicht. Welche Auswirkungen das auf den Busverkehr hat:

„Wieder freie Fahrt durch Liebschwitz“ – es ist eine Pressemitteilung des Geraer Nahverkehrsbetriebs GVB, die nun ein konkretes Datum nennt. Ab Freitag, 24. November wird die Salzstraße in Gera-Liebschwitz nach Abschluss der Bauarbeiten im Laufe des Vormittags wieder für den Verkehr freigegeben, teilt die GVB mit. Es gelten dann die regulären Fahrpläne der Buslinien 16 und 18. Die Ersatzhaltestelle „Zwickauer Straße“ entfällt.

Mit Beginn des nächsten Bauabschnitts (voraussichtlich Anfang 2024) tritt erneut der Baustellenfahrplan in Kraft.

Die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH bittet um Beachtung der zusätzlichen Änderungen ab 24. November: Die bisherigen Fahrten 20.14 Uhr und 20.44 Uhr verkehren jeweils 15 Minuten früher von Zwötzen nach Liebschwitz und die Rückfahrten um 19.52 Uhr und 20.22 Uhr jeweils zwei Minuten früher. Auf der Linie 18 entfällt die Bedienung von Otticha um 13.50 Uhr in Richtung Kauern. Otticha wird dafür nun um 14.28 Uhr in Richtung Kleinfalke angefahren. Ab Montag, 27. November, wird auf der Linie 16 an Schultagen eine zusätzliche Fahrt um 7.02 Uhr ab Zwötzen nach Liebschwitz und auf der Rücktour von Liebschwitz zurück nach Zwötzen um 7.08 Uhr angeboten.