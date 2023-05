Jugendliche attackiert und verletzt – Vandalismus im Hofwiesenpark – Bierkästen und Bollerwagen gestohlen

Gera. Bei einem Streit sind in Gera zwei Jugendliche von Unbekannten angegriffen und verletzt worden. Diese und weitere Meldungen der Polizei:

Ein Streit zwischen mehreren Personen ist am Dienstagabend in Gera in der Enzianstraße derart eskaliert, dass die Polizei gegen 17.20 Uhr ausrücken musste. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten zwei Unbekannte einen 14- und einen 16-Jährigen im Rahmen der Auseinandersetzung angegriffen und dabei leicht verletzt. Anschließend flüchteten die Angreifer und konnten trotz Fahndung nicht gestellt werden, so die Polizei. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 entgegengenommen.

Sachbeschädigung im Hofwiesenpark

Zu einer Sachbeschädigung im Hofwiesenpark ermittelt seit dieser Woche die Geraer Polizei. Insgesamt 16 Bauzaunelemente, die um einen Spielplatz aufgestellt waren, seien an Pfingsten in der Zeit vom Sonntag zu Montag von Unbekannten beschädigt worden. Laut Polizei schmissen die Randalierer die Bauzäune um, wodurch es zu den Beschädigungen kam. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829- 0 zu melden.

Bierkästen und Bollerwagen gestohlen

Im Zeitraum Freitag und Dienstag haben Unbekannte in Gera versucht, in ein Gebäude in der Werner-Petzold-Straße einzubrechen. Wie die Polizei mitteilte, manipulierten die Einbrecher gewaltsam an mehreren Eingangstüren, doch es gelang ihnen nicht, diese zu öffnen. Anschließend nahmen die Unbekannten einen Container auf dem Grundstück des Gebäudes ins Visier. Diesen hebelten sie auf und entwendeten daraus zwei Bierkästen und einen Bollerwagen. Mit ihrer Beute ergriffen sie die Flucht. Es entstand hoher Sachschaden. Die Polizei ermittelt. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0365/ 829-0 entgegengenommen.

Bahnhofsunterführung beschmiert

Die Bundespolizei hat am Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr einen Schriftzug in der Straßenbahnunterführung des Geraer Hauptbahnhofes (Ernst-Toller-Straße) festgestellt. Das Graffiti erstrecke sich den Angaben zufolge auf einer Größe von circa 6x2 Metern. Ein Ermittlungsverfahren wurde durch die Kriminalpolizei eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0365/ 8234-1465 zu melden.

Ermittlungen zu Einbruch in Firma

Einbrecher verschafften sich in der Zeit vom Freitag bis Dienstag unberechtigt Zugang zu einer Firma in der Langen Straße in Gera. Laut Polizei wurden unter anderem Elektronikartikel sowie Kaffee und Getränkeflaschen gestohlen. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 entgegen.

