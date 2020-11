Eine Geraer Weihnachtsmarkt-Impression vor der Corona-Pandemie. Ein enges Markttreiben wird es in diesem Jahr nirgendwo in Thüringen geben.

Erfurt/Gera. Während andere Städte noch abwarten, hält Weimar an seinen Weihnachtsmarktplänen fest - allerdings ohne Glühwein. Überschwemmen bald auswärtige Besucher die hiesigen Adventsmärkte?

Keine Adventsmärkte in Erfurt, Jena, Altenburg, Nordhausen und Mühlhausen

Immer mehr Thüringer Städte sagen angesichts der Corona-Pandemie ihre Weihnachtsmärkte ab. Nach Erfurt, Mühlhausen, Altenburg und Nordhausen folgte gestern auch Jena. Die „Weimarer Weihnacht“ soll hingegen stattfinden, wie die Klassikstadt bereits Ende Oktober entschied. Gera und anderen Kommunen warten unterdessen noch ab. Ein Problem deutet sich allerdings schon jetzt an: Wenn vielerorts die Märkte ausfallen, könnten jene Städte mit Adventsmärkten von auswärtigen Besuchern überrannt werden. Am Freitag soll es laut Jenaer Stadtsprecher zu diesem Thema eine Telefonkonferenz mit dem Land geben. Wo finden Märkte statt, wo nicht? Die folgende Übersicht zeigt die aktuellen Stände in den größten Städten Thüringens, die sich aber je nach Infektionsgeschehen noch ändern können. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog