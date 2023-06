Traditionelles Kinderfest auf dem Geraer Kornmarkt

Die Wohnungsbaugesellschaft Elstertal und das SOS-Kinderdorf-Gera laden am Kindertag zu ihrem Kinderfest auf den Kornmarkt ein. (Archivfoto)

Gera. Das Fest von GWB Elstertal und SOS Kinderdorf steigt am 1. Juni zwischen 14 und 17 Uhr.

Auch in diesem Jahr laden die GWB „Elstertal“ Gera und das SOS-Kinderdorf wieder ein zum großen Kinderfest am 1. Juni. Das Fest zum Internationalen Kindertag am 1. Juni ist jedes Jahr gut besucht. Wieder warten ab 14 Uhr bis 17 Uhr zahlreiche Angebote auf die kleinen Gäste: Neben Schnupperkursen mit Maler Hans-Jörg Waskoswksi, Glücksrad, Märchenspiel, Angelspiel und Kinderschminken gibt es verschiedene Aktiv-Spiele, eine Krabbelzone für die Allerkleinsten, eine Hüpfburg und passende Musik, die für gute Stimmung und Unterhaltung sorgt.

Das Kinderfest am Donnerstag bietet auch für die Eltern und Großeltern der kleinen Besucher so Einiges: Neben dem Familien-Flohmarkt mit Kinderkleidung und Spielzeug können sie sich informieren zu den Angeboten von SOS-Kinderdorf, wie Krabbelgruppen, Workshops zu Gesundem Kochen oder zum Programm im „Frauenkommunikationszentrum (FFZ)“. Der Eintritt ist natürlich frei.