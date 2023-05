Vorbereitungen für Filmmusikkonzert in Gera laufen auf Hochtouren

Gera. Am 3. Juni heißt es „Filmmusik 2.0“ im Hofwiesenpark in Gera. Der Konzertchor Rutheneum und das Metropolitan Jazz Orchestra lassen Melodien aus James Bond, Harry Potter oder Titanic neu erklingen.

Am 3. Juni wird auf der großen Sparkassenbühne im Hofwiesenpark zum Konzert „Filmmusik 2.0 –Film meets Choir & Big Band“ eingeladen. Der Konzertchor Rutheneum und das Metropolitan Jazz Orchestra unter der Leitung von Christian K. Frank proben seit Wochen intensiv an der anspruchsvollen Konzertliteratur.

Auch die Solisten Blanca Naundorf und Professor Clemens Tiburtius, der auch gleichzeitig die Moderation übernimmt, waren bereits zu Proben in der Aula des Rutheneums. Die Liste der Filmmusiken lässt nichts zu wünschen übrig.

„Wir werden Welturaufführungen hören“

Außergewöhnlich sind die Arrangements allemal, wurden die bekannten Filmmelodien doch passend für Jazz-Orchester und gemischten Chor neu arrangiert. Beim Hören werde der Zuhörer aber sofort in den jeweiligen Film mitgenommen, heißt es. Christian K. Frank wird nicht müde zu betonen: „Wir werden Welturaufführungen hören.“

Der Klassiker „Always look on the bright side of life“ aus Monty Pythons „Das Leben des Brian“, zwei eigens für dieses Konzert hergestellte Harry-Potter-Suiten, Melodien aus den James-Bond-Filmen und vieles mehr wird vom Chor, den Solisten und der Big Band an diesem Abend dargeboten. Auch die Titelsongs aus „Titanic“ und „Dirty Dancing“ dürfen in dem abwechslungsreichen Programm nicht fehlen.

Erlöse für eine Konzertreise nach New York

Katharina Trautmann, die für den Förderverein Gymnasium Rutheneum und den Freundeskreis Goldener Spatz die Organisation des Konzertes übernommen hat, freut sich auf das Event: „Ich bin froh, dass die Zusammenarbeit unter den vier Mitveranstaltern so gut harmoniert. Neben den Vereinen unterstützen die Sparkasse Gera-Greiz und die Stadt Gera tatkräftig. So kann dieses einmalige Projekt in Gera stattfinden.“

Der Erlös aus den Einnahmen fließt auf das Spendenkonto für die Konzertreise des Konzertchors Rutheneum im Dezember nach New York.

Karten gibt es ab 25,40 Euro in den bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.ticketshop-thueringen.de sowie – begrenzt – an der Abendkasse.