Zwei verletzte Grundschulkinder und ein berauschter Autofahrer: Die Polizeimeldungen aus Gera und dem Landkreis Greiz

Gera/Greiz/Weida. In Weida sind am Dienstag zwei Kinder bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Außerdem wurde in Gera ein Keller-Abteil aufgebrochen und ein E-Bike entwendet.

Am Dienstagmorgen sind zwei Kinder (5 und 7 Jahre alt) bei einem Verkehrsunfall in der Rudolf-Alander-Straße in Weida verletzt worden. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, stieß eine 35 Jahre alte VW-Fahrerin mit einem Opel zusammen. Offenbar hielten zunächst beide Fahrzeuge, ehe die Frau das vor ihr stehende Auto überholen wollte. Die in den Fahrzeugen befindlichen Kinder wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Diebe stehlen E-Bike aus Keller

In einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wiesestraße ist am Dienstag eingebrochen worden. Laut Polizeimeldung verschafften sich die Täter Zugang zur Kellerbox einer 56-jährigen Mieterin und stahlen ihr E-Bike und einen Fahrradkompressor sowie ein Fahrradschloss. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Betrunkener Autofahrer in Greiz erwischt

Am Dienstagabend unterzogen Polizisten in der Reichenbacher Straße in Greiz einen 39 Jahre alten Mann einer Verkehrskontrolle. Dabei stellten sie fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Test ergab einen Wert von 1,8 Promille. Ein Drogenvortest reagierte zudem auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

E-Roller ohne Pflichtversicherung geführt

Ein E-Roller ohne Pflichtversicherung fuhr am Dienstagmittag ein 41-Jähriger durch Weida. Die Polizei erwischte den Mann laut einer Meldung und untersagte die Weiterfahrt. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Einbrecher in Geschäft ermittelt

Am frühen Dienstagmorgen rückten mehrere Polizeistreifen in die Marienstraße in Greiz aus. Dort hatten offenbar Jugendliche eine Schaufensterscheibe eingeworfen und entwendeten diverse Artikel. Im Nahbereich konnten die eingesetzten Polizisten eine 18-Jährige stellen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten zudem ihre zwei Begleiter bzw. Mittäter (18, 19) namentlich bekannt gemacht werden. Alle erwartet nun ein Ermittlungsverfahren.