Kukuna in Bad Tabarz ist das Zentrum für Kunst, Kultur und Natur.

Bürgerdialog in der Bad Tabarzer Kukuna

Bad Tabarz. Die Bundestagsabgeordneten Pohl und Bühl suchen das Gespräch über die politische Lage.

Die beiden AfD-Bundestagsabgeordneten Jürgen Pohl und Marcus Bühl wollen am Donnerstag, 1. Juni, in der Kukuna Bad Tabarz einen Bürgerdialog durchführen. Er werde dabei seinen Kollegen Bühl vom Wahlkreis Gotha/Ilmkreis als Gast begrüßen, kündigt der Nordthüringer an.

Es solle über die derzeitige politische Situation, Inflationen und Entwicklungen in Ost- und Mitteldeutschland gesprochen werden. Die Veranstaltung beginne um 19 Uhr.