Ein weiteres Etappenziel ist bei Arbeiten im Schloss Friedenstein erreicht

Gotha. Der linke Teil der Altarbalustrade der Schlosskirche Gotha ist restauriert und wieder am angestammten Platz. Beim Gothaer Schlossgespräch wird das Sanierungskonzept vorgestellt.

Seit dem Jahre 2020 werben der Freundeskreis Kunstsammlungen Schloss Friedenstein Gotha und die Schlossverwaltung um finanzielle Mittel für die Restaurierung der Altarbalustrade in der Schlosskirche. Kürzlich wurde ein Etappenziel erreicht. Am 4. Oktober konnte die von Sintja Bitter aus Buttstädt restaurierte linke Hälfte der Altarbalustrade wieder auf ihrem angestammten Platz aufgestellt werden. Dafür mussten über 9000 Euro aufgewendet werden. Damit die Arbeiten nun an der rechten Hälfte ohne Unterbrechung fortgeführt werden können, erhielt die Schlösserstiftung die Zusage, dass auch die Kosten von 13.500 Euro für die andere Hälfte eingeworben werden. „Das stattliche Spendenergebnis in Höhe von 1115 Euro bringt uns ein ganzes Stück näher an die Ziellinie“, so Kleinsteuber.

Zum 98. Gothaer Schlossgespräch am Donnerstag, 12. Oktober um 19 Uhr, steht die Altarbalustrade der Schlosskirche von Schloss Friedenstein im Mittelpunkt. Die Restauratoren Sintja Bitter und Roland Sommer (ProDenkmal), die von der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten mit der Sanierung betraut wurden, werden Einblicke in ihre Arbeit – von der Bestandsdokumentation und dem Sanierungskonzept über erste konservatorische Arbeitsschritte bis hin zur Diskussion ethischer und denkmalpflegerischer Aspekte. Die Veranstaltung mit dem Titel „Das neue Sanierungskonzept unserer Schlosskirche mit Präsentation des ersten Teils der restaurierten Altarbalustrade“ findet in der Schlosskirche von Schloss Friedenstein statt. Der Eintritt ist frei. Um Spenden wird gebeten.

Freundeskreis Kunstsammlungen unterstützt Arbeiten mit Spenden

Die Gestalt der Kirche im Nordflügel des Schlosses hat sich seit dem Ende des 17. Jh. weitgehend erhalten. Anstoß für die aktuelle Beschäftigung mit der Kirche ist nicht das umfangreiche Bauprojekt am Schlossgebäude, sondern die Bereitstellung von privaten Spendengeldern für die Restaurierung der Altarbalustrade. Diese erfolgt nicht losgelöst vom räumlichen Kontext.

Aus diesem Grund wurde vorbereitend ein übergreifendes Gestaltungs- und Farbkonzept als denkmalpflegerische bzw. restauratorische Zielstellung erarbeitet. Dieses erlaubt es, die Ausstattungselemente und die Oberflächen der Kirche sukzessive zu bearbeiten. Die laufenden und zukünftigen Maßnahmen in der Schlosskirche sollen durch möglichst geringfügige Veränderungen den ursprünglichen Gesamteindruck stärken.

Aus diesem Grund werde im Rahmen des Schlossgespräches neben möglichen restauratorischen Eingriffen auch die Akzeptanz von überkommenen Zuständen diskutier, kündigte die Stiftung Schloss Friedenstein an. Nach einer geschichtlichen Einführung werden die Referenten die Untersuchungsergebnisse der Bestandsdokumentation und die daraus abgeleiteten Zielstellungen vorstellen. Die Restauratorin wird die Erkenntnisse der Fassungsuntersuchung darstellen, die Arbeitsschritte der Konservierung und Restaurierung erläutern und auf ethische bzw. denkmalpflegerische Aspekte eingehen.

Gothaer Schlossgespräch: Donnerstag, 12. Oktober, 19 Uhr; Schloss Friedenstein, Schlosskirche