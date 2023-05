Fröttstädt: Ohra-Energie hat Schatz in der Erde

Biogas soll auch in Zukunft gute Dienste leisten. Davon ist Volkmar Braune, Technischer Leiter und Prokurist von Ohra-Energie, überzeugt. Der regionale Gasversorger hatte unter anderem 2021 eine Biogas-Tankstelle auf dem Betriebshof in Fröttstädt in Betrieb genommen.