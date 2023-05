Gothaer erfolgreich im Bundesfinale von „Jugend musiziert“

Gotha. Gesangsschülerin erreicht 3. Preis und Schlagzeuger erhält das Prädikat „Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“.

Erfolgreich sind eine Schülerin und ein Schüler der Kreismusikschule „Louis Spohr“ Gotha vom Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ am Pfingstwochenende in Zwickau zurückgekehrt. Sopranistin Hanna Beck (Jahrgang 2010) erreichte, begleitet von Musikschullehrerin Annette Grubmüller am Klavier, 21 von 25 möglichen Punkten und damit einen dritten Preis. Unterrichtet wird Hanna Beck im Fach Gesang von Matthias Friedel. Schlagzeuger Konrad Fialik (Jahrgang 2003), der bei Ralf Hähnlein Unterricht hat, wurde in der Kategorie Drum-Set mit 19 Punkten und dem Prädikat „Mit sehr gutem Erfolg teilgenommen“ für seine Leistung bewertet. Die Musikschüler hatten sich über Regional- und Landesausscheid fürs Bundesfinale qualifiziert.