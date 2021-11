Gothas OB Kreuch besucht Ofenbaufirma zum 40-Jährigen

Dem Unternehmen von Klaus und Mark Pruchnewski (von links), die in Gotha seit 40 Jahren den Betrieb Fliesen, Kamine, Kachelöfen GmbH & Co. KG betreiben, stattet das Stadtoberhaupt einen Wirtschaftsbesuch ab.

Gotha-Sundhausen. Gothas Stadtoberhaupt Knut Kreuch besuchte den Ofenbaubetrieb Pruchnewski in Sundhausen, der sein 40-jähriges Betriebsjubiläum beging.

Seit den 1990er-Jahren betreibt im Gothaer Ortsteil Sundhausen die Familie Pruchnewski einen Betrieb über Kamine, Kachelöfen und Fließen. In diesem Jahr konnte Firmengründer Klaus Pruchnewski das 40-jährige Betriebsjubiläum feiern. Anlass genug für Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) das Unternehmen mit dem Team der Wirtschaftsförderung zu besuchen.

Mittlerweile hat Ofenbaumeister Mark Pruchnewski die Nachfolge seines Vaters Klaus in der Geschäftsführung übernommen. 18 Mitarbeiter sind in dem Betrieb beschäftigt. „Viele Kunden sind mit unserer Arbeit zufrieden und empfehlen uns weiter“, sagt der Junior-Chef. Jeden dritten Tag werde ein neuer Kamin oder Kaminofen in Betrieb genommen.

Der Meisterbetrieb übernimmt auch die Errichtung der Anlagen, sodass diese an Kundenwünsche angepasst werden können. Im betriebseigenen Maschinenpark werden die Materialien vorgefertigt. Zum Portfolio des Betriebes gehören auch die Verlegung von Fliesen und Natursteinen.

Das Gothaer Unternehmen bildet selbst Fachkräfte aus, wie der Geschäftsführer berichtet. Neben dem Geschäft ist der Familienbetrieb auch sozial engagiert und unterstützt Vereine und Kindergärten der Stadt.