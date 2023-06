Italienische Klänge mit der Thüringen Philharmonie

Gotha. Italienische Musik erklang mit der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach und der finnischen Cellistin Senja Rummukainen im Gothaer Kulturhaus.

Mit drei sehr unterschiedlichen Werken bewies die junge finnische Cellistin Senja Rummukainen ihr großes Können beim jüngsten Konzert der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach. Zunächst war sie mit einem „Adagio con variazioni für Violoncello und Orchester“ des Italieners Ottorino Respighi (1879-1936) zu hören.

Einfühlsam begleitet von den Streichern und Holzbläsern des Orchesters unter der versierten Leitung des Ersten Gastdirigenten Charles Olivieri-Munroe, präsentierte die Solistin in schöner, sanfter Bewegung dieses schwelgerische Stück in sechs unterschiedlichen Variationen, für das sich am Ende das Publikum mit lang anhaltendem Beifall bedankte.

Einen völlig anderen Stil zeigte das „Konzert für Violoncello und Orchester Nr. 9 B-Dur“ von Luigi Boccherini (1743-1805), das selbst in der erheblichen Bearbeitung durch den Cellisten und Komponisten Friedrich Grützmacher (1832-1903) seinen ursprünglichen Charakter behalten konnte. In den drei Sätzen demonstrierte Rummukainen ein feines Zusammenspiel überwiegend mit den gefühlvoll aufspielenden Streichern, dazu kamen ihre virtuose Kadenzen. Begeisterter Applaus war die Konsequenz dieser außerordentlichen Darbietung, dem die Künstlerin als Zugabe eine erneut virtuose Partita von Johann Sebastian Bach folgen ließ.

Der Konzertabend wurde eingeleitet durch die Ouvertüre zur Oper „Die Macht des Schicksals“ von Giuseppe Verdi (1813-1901). In der kraftvoll ausgespielten Musik unter Olivieri-Munroe spiegelte sich das wechselhafte Geschehen dieses Musikdramas wider.

Den fulminanten Abschluss des Abends bildete die Tondichtung „Pini di Roma“ von Respighi aus dem Zyklus „Trilogia romana“. Die vier ineinander übergehenden Sätze schilderten das lärmende Spiel von Kindern unter Pinien an der Villa Borghese, führten zu den Pinien bei einer Katakombe, mit Orgeluntermalung (Chris Rodrian) und einer gregorianisch angehauchten Trompetenmelodie (Oles Burak).

In den Pinien auf dem Janiculum brillierten die Holzbläser. Mit der vom Komponisten gewünschten Zuspielung von originalem Nachtigallengesang endete dieser Satz. Die Pinien der Via Appia erlebten Marschrhythmen mit einer schier übermächtigen Steigerung, verstärkt durch Blechbläser auf der Empore und in einem überwältigenden Finale endend. Jubelnder Beifall für Dirigent und Orchester setzte den Schlusspunkt unter einen äußerst gelungenen Konzertabend.