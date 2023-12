Jahresrückblick: Das war das vierte Quartal 2023 im Landkreis Gotha

Straßenbahn in Weiß, statt in Rot oder Gelb. So könnte in Zukunft die Straßenbahn Gothas aussehen. Diese kommt frisch aus der Endmontage in Pilsen (Tschechien). Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH stellt sie im September für Probefahrten den Gothaern zur Verfügung gestellt. Waldbahn-Manager Klaus Rennau stellt die Weiche.

Foto: Wieland Fischer