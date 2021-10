Tag- und Nachtaktiv können Kletterer am Datenberg in Bad Tabarz unterwegs sein.

Kletterpartie in der Nacht in Bad Tabarz

Bad Tabarz. Im Kletterwald am Bad Tabarzer Datenberg gibt es am Wochenende Spaßwettbewerbe am Tag und bei der Nacht.

Neben täglichen Angeboten im Kletterwald am Datenberg in Bad Tabarz haben interessierte Kletterer am Samstag, 16. Oktober, die Möglichkeit auch zu nächtlicher Stunde zu klettern. Den ganzen Tag gibt es Spaßwettbewerbe. Los geht es um 10 Uhr. Ab 17 Uhr können Biker auf einem Downhillparcours ihr Können und Kletterer ihren Mut testen.

Wie Kuramtsleiter Marcel Wedow mitteilt, gibt es zahlreiche Gewinnchancen. Für Verpflegung ist gesorgt.