Kurznachrichten für den Landkreis Gotha

Das Luftwaffenmusikkorps Erfurt, hier bei einem Auftritt im Theater Arnstadt, gibt am Freitag, 8. Dezember, in der Margarethenkirche Gotha ein Konzert.

Luftwaffenmusikkorps spielt in Gotha für guten Zweck

Am Freitag, 8. Dezember, ist um 18 Uhr in der Margarethenkirche Gotha das Luftwaffenmusikkorps Erfurt zu hören. Die 50 Orchestermitglieder laden unter Leitung von Tobias Wunderle zu einem Programm populärer Melodien, wie Halleluja von Leonard Cohen, Gabriellas Song aus dem Film „Wie im Himmel“ oder „Tochter Zion“ ein. Für das Publikum ist nicht nur schöne Musik zu hören, sondern mit den Spenden, um die am Ausgang gebeten wird, kann man auch noch etwas Gutes tun: Die Einnahmen sind für das Sozialprojekt „Liora“ im Gothaer Augustinerkloster bestimmt. Dort werden Menschen aller Generationen unterstützt, die Hilfe und dafür eine Anlaufstelle benötigen. Die Arbeit lebt nahezu ausschließlich von Spenden.

Weihnachten mit der Schäferfamilie in Gotha

Tannenduft, Kerzenschein, der Geruch von Plätzchen und gebrannten Mandeln, dazu verschneite Landschaften und besinnliche Musik. Das sind schöne Dinge, welche die besinnliche Weihnachtszeit einläuten. Dazu lassen sich Stars der Volksmusik live erleben bei „Weihnachten mit der Schäferfamilie“ am Sonntag, 17. Dezember, 16 Uhr im Kulturhaus Gotha, so Veranstalter Hanjo Betzold von Hainich Concerts. Mit dabei sind die Königin der Volksmusik Angela Wiedl, ihr Bruder Richard Wiedl und Urschäfer Uwe Erhardt sowie Volksmusikliebling Rainer Kirsten aus dem Schwarzwald. Karten gibt es in der Touristinformation und im Ticketshop Thüringen.

Hydrologische Untersuchungen im Gothaer Arnoldigarten

Nachdem in der letzten Oktoberwoche mit den Vermessungsarbeiten im Naherholungsgebiet „Stadtpark West – Arnoldigarten“ begonnen wurde, werden Mitte Dezember dieses Jahres, im Auftrag und im Beisein des Gothaer Gartenamtes, im Arnoldigarten, oberhalb des Lüderitzbrunnens hydrogeologische Untersuchungen durchgeführt. Hierzu werden zwei grabenartige Suchschürfen angelegt, in denen Bodenstrukturen und Wasserverhältnisse erkundet werden. Die Untersuchungen werden im Zuge beauftragter Planungsleistungen zum Förderprojekt durchgeführt. Aus den Ergebnissen wiederum sollen Maßnahmen resultieren, die der Revitalisierung der Wasserzufuhr zum Lüderitzbrunnen dienen. Zur Neugestaltung des Areals stehen insgesamt 900.000 Fördermittel zur Verfügung

Besucher des Naherholungsgebietes werden gebeten, die Nutzung des Waldweges zwischen Sonneborner Straße und Lüderitzbrunnen zu vermeiden. Bedingt durch den Einsatz von Baggertechnik und Erdaushub wird es in diesem Bereich zu Behinderungen kommen. Die Bautätigkeit wird voraussichtlich am Freitag, 15. Dezember, bereits beendet und die Wegebenutzung wieder möglich sein.

Musikalische Zeitreise in Wandersleben mit Klara von Querenberg

Am Sonntag, 10. Dezember, zum zweiten Advent, laden evangelische Kirchgemeinde und Menantes-Förderkreis Wandersleben zum Familienfest im Advent ein. Beginn ist um 14 Uhr mit einem Konzert „Ich habe einen Stern gesehen“ von Klara von Querenberg. Im Konzert erklingen Christmas-Carols aus Irland und England zur Harfe, dem Orgelportativ, der Kantele und Flöte besingen. Die Musikstücke werden umrahmt von Geschichten zu ihrer Entstehung, Weihnachtsbräuchen aus früheren Jahrhunderten und Meditationen.

Bürgerbüro schließt im Gothaer Rathaus eher

Das Bürgerbüro der Stadtverwaltung Gotha schließt am Freitag, 8. Dezember, aus betrieblichen Gründen bereits um 14 Uhr. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. red