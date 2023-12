Kurznachrichten für den Landkreis Gotha

Kreis Gotha Weihnachtslesung mit Gothas Oberbürgermeister. Touristische Vermarktung mit Herrnhuter Stern und Neudietendorf. Druckluft spielt in der Kreissparkasse Gotha. Die Kulturstiftung Gotha sucht neue Förderprojekte

Weihnachtslesung mit Oberbürgermeister

Traditionell lädt der Gothaer Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) an Heiligabend Jung und Alt zu einer weihnachtlichen Lesung ins Schloss Friedenstein ein. Gemeinsam mit seiner Familie erzählt er um 11 Uhr im Festsaal des Schlosses Geschichten aus seinem neuen Buch „Die Tiere ziehen ins Spielzeugland“.

In dem Buch geht es um kuschelige Spieltiere, die 1868/1870 in Gotha erfunden wurden. In zwei Episoden schildert Autor Kreuch, was die Kuscheltiere mit der Stadtgeschichte zu tun haben und wie sie entstanden sind. Karten zum Preis von neun Euro sind an der Schlosskasse und in der Tourist-Information am Hauptmarkt erhältlich. Der Erlös soll einem sozialen gemeinnützigen Zweck zugutekommen. red

Welterbe verbindet Neudietendorf und Herrnhuter-Geschichte

In der Advents- und Weihnachtszeit schmückt ein leuchtender Herrnhuter-Stern zahllose Haushalte. Das könne der Landkreis Gotha stärker touristisch vermarkten. Darauf macht Albrecht Loth (Grüne) aufmerksam. In diesem Jahr sei von der USA länderübergreifende Unesco-Weltkulturerbe-Bewerbung initiiert worden, die drei Herrnhuter Gemeinden in den USA, Großbritannien und Deutschland betreffe - in der Bundesrepublik das mit dem sächsischen Herrnhut den Stammsitz der weltweit aktiven Herrnhuter Brüdergemeine. Die Kreistagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen Gotha hat das zum Anlass genommen, um aus Sicht des Landkreises das touristische Potenzial für Neudietendorf und eventuelle Unterstützungsmöglichkeiten durch den Landkreis abzufragen. Neudietendorfs Ortsbild ist aufgrund der 1742/53 erfolgten Gründung und in der Folgezeit durch die Herrnhuter konzeptionell „städtebaulich“ vorgenommenen Anlegung maßgeblich und unverwechselbar architektonisch geprägt worden.

Wenngleich der Landkreis laut Antwort wegen fehlender touristischen Angebote in Neudietendorf vorerst wenig institutionelle Unterstützungsmöglichkeiten sehe, bleibe seien Fraktion am Thema dra, so Loth. „Wir sind überzeugt, dass Neudietendorf mit seiner unverwechselbar durch die Herrnhuter Brüdergemeine geprägten reichen Geschichte ein deutlich größeres touristisches Potential hat, als bisher erachtet.“

Auch die Gemeinde Nesse-Apfelstädt, so Loth, sollte ernsthaft in Erwägung ziehen, Mitglied im Tourismusverband Thüringer Wald/Gothaer Land zu werden, um Synergieeffekte zu nutzen. red

„Druckluft“ spielt in der Kreissparkasse Gotha

Mitglieder des Akkordeonensembles „Druckluft“ spielen zum lebendigen Advetnskalender in der Kreissparkasse auf. Foto: Mario Greiner / Kreissparkasse Gotha / Kreissparkasse Gotha

Der 19. Dezember war ein besonderer Tag für die Kreissparkasse Gotha. Erstmals öffneten sich die Türen bei der Sparkasse zum „Lebendigen Adventskalender“, der vom Gewerbeverein Gotha organisiert wurde. Das Kundencenter der Sparkasse bot eine Stunde lang weihnachtliche Klänge. Das Akkordeonensemble „Druckluft“ aus Friedrichroda spielte bekannte Weihnachtslieder und lud zum Verweilen und Mitsingen ein. red

Kulturstiftung Gotha sucht neue Förderprojekte

Die Kulturstiftung Gotha fördert Kunst, Kultur, Wissenschaft und Forschung in der Stadt Gotha. Hierfür werden jährlich ca. 50.000 Euro für verschiedenste Projekte ausgeschüttet. Für das Jahr 2025 werden neue Vorhaben gesucht, teilt Geschäftsführerin Daniela Gratz mit. Das können Menschen oder Institutionen sein, die Projekte im Bereich Kunst, Kultur, Wissenschaft und Forschung in der Stadt Gotha realisieren wollen, dabei aber noch finanzielle Unterstützung brauchen. Die Förderprojekte müssen nicht nur Restaurierungen von Bauwerken oder Bildern sein, sondern können auch in andere Richtungen gehen. Wichtig dabei ist nur: Sie werden in Gotha verwirklicht und hinterlassen hier etwas Bleibendes.

Projektanträge für das Jahr 2025 sind bis spätestens 31. Januar 2024 einzureichen an: Kulturstiftung Gotha c/o Stadtverwaltung Gotha, Hauptmarkt 1, 99867 Gotha. Dabei sollte eine Beschreibung des Projektes sowie der voraussichtliche Kostenrahmen und evtl. Bildmaterial enthalten sein. Anfragen: unter Tel. 03621 / 222 – 246 oder per Mail: kulturstiftung@gotha.de. red