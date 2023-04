Mühlberg: Lehrreiche Apfel-Tafeln zwischen alten Obstbäumen

Mühlberg. Unsere Umwelt im Blick: Wie ein Erlebnispfad dem Naturraum Streuobstwiese neue Aufmerksamkeit verschaffen soll.

Eine neue Attraktion entsteht derzeit in Mühlberg, einem Ortsteil der Gemeinde Drei Gleichen. Beginnend am Sportplatz werden Spaziergänger auf einem Streuobstwiesen-Erlebnispfad Richtung Dorf gelenkt. Die Strecke ist 1,5 Kilometer lang, leicht begeh- und auch mit Kinderwagen befahrbar. Und sie hat einiges zu bieten.

Eines der Angebote zwischen alten Obstbäumen wird ein Bestäubungsspiel. Foto: Claudia Klinger

An acht Stationen, davon vier mit interaktiven Angeboten, erfahren die Interessierten jede Menge über den Lebensraum Streuobstwiese, über Tiere, die einen Nutzen davon haben, und auch etwas über die Geschichte dieser Obstbau-Art. Die Informationstafeln sind passenderweise in Apfel-Form gestaltet. Das Konzept stammt von Susen Reuter aus Weimar, gebaut hat die Stationen Stephan Ude aus Rudolstadt.

Guckloch für fotografische Grüße und ein Bestäubungsspiel

An den oft Jahrzehnte alten Bäumen weisen Schilder auf die jeweilige Sorte und deren Besonderheiten hin. Eine Apfel-Tafel hat ein Guckloch, durch das Besucher schauen und sich ablichten lassen können, um fotografische Grüße vom Streuobstwiesen-Erlebnispfad zu schicken. An anderer Stelle, inmitten alter Obstbäume, wartet ein Bestäubungsspiel auf seine Nutzung. Eine weitere Tafel fordert dazu auf, Klappen zu heben, um mehr darüber zu erfahren, was hier alles so flattert, kriecht und krabbelt – in der Baumkrone, am Stamm und auf der Wiese.

Angefertigt und aufgebaut werden die Elemente des Pfades von Stephan Ude aus Rudolstadt. Foto: Claudia Klinger

Die Idee zu diesem Streuobstwiesen-Erlebnispfad stammt aus der Natura 2000-Station für den Kreis Gotha und den Ilmkreis, die ihren Sitz in Mühlberg hat. „Der Pfad ist Teil und Ergänzung unseres Streuobst-Projektes, das mit dem ENL-Programm – Entwicklung von Natur und Landschaft – gefördert wird“, sagt Nils Heinrich, der das Vorhaben betreut. Dabei gehe es einerseits um die Vermittlung von Wissenswertem zu Streuobstwiesen, andererseits aber auch um deren Pflege und Erhalt.

„Denn Streuobstwiesen sind ein weit verbreitetes, charakteristisches Element in der Thüringer Kulturlandschaft. Sie sind ein vielfältiger Lebensraum für unzählige Insektenarten sowie für Baumhöhlen bewohnende Vogelarten wie Steinkauz, Wendehals, Grünspecht oder Gartenrotschwanz“, macht Nils Heinrich aufmerksam. Allerdings würden aufgrund von Nutzungsaufgabe und Überalterung der Obstbäume immer mehr Streuobstwiesen verloren gehen. „Wir versuchen, diesem Trend entgegen zu wirken.“

So sehen die Schilder aus, die noch an den Obstbäumen angebracht werden sollen, um die verschiedenen Sorten vorzustellen. Foto: Claudia Klinger

Schnitt von alten Bäumen und Neupflanzungen werden beauftragt

So seien im Auftrag der Natura 2000-Station allein in den letzten beiden Wintern im Kreis Gotha und im Ilmkreis mehr als 1850 Obstbäume beschnitten und fast 340 neue Obstbäume gepflanzt worden. Es würden aber auch Schnitt- und Veredlungskurse angeboten, die immer gut besucht seien. Zudem seien alte Obstsorten bestimmt und Schilder aufgestellt worden für Bäume, von denen geerntet werden kann.

Nun also soll ein Erlebnispfad noch mehr Menschen auf den besonderen Naturraum aufmerksam machen. „Wir werden versuchen, nächstes Jahr eine weitere Förderung zu beantragen, um den Pfad verlängern zu können“, kündigt Nils Heinrich an.

Hitze und Dürre, Starkregen und Stürme, Waldschäden und Artensterben – wir schauen in dieser Serie in mehreren Beiträgen auf die Spuren des Klimawandels im Landkreis Gotha.