Musikschüler spielen in Ingersleben

In die Kirche in Ingersleben wird zum Frühlingskonzert geladen (Archiv-Foto).

Ingersleben. Von Barock bis Romantik und Modernes reicht das Programm des Frühlingskonzerts in der Kirche in Ingersleben.

„Orgel trifft E-Piano und Gesang“ ist das Motto des Frühlingskonzerts, das der Gemeindekirchenrat in Ingersleben am Sonntag, 16. April, 15 Uhr, in der St.-Maria-Kirche im Ort veranstalten will. Diesmal sollen auch Viola und Violine zu Wort kommen, teilt Arndt Steinke mit. Musikschüler aus Nesse-Apfelstädt-Orten, aber auch aus Wandersleben, Haarhausen, Wülfershausen, Erfurt, und Weimar lassen Werke von Barock bis Romantik erklingen. Auch bekannte Stücke aus Musicals und Pop-Balladen sind in dem Programm zu finden. Die Konzertreihe findet mit dem Herbstkonzert im siebten Jahr statt. Der Eintritt ist frei. Spenden sollen in die Instandhaltung der Kirche fließen.