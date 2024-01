Nachrichten aus dem Kreis Gotha

Beim 14. GutsMuths-Silvesterlauf in Schnepfenthal sind etwa 200 Kinder und Erwachsene an den Start gegangen.

Mehr als 200 Kinder und Erwachsene sind beim 14. GutsMuths-Silvesterlauf gestartet. Der Lauf heißt offiziell „GutsMuths-Waldlauf am Zöglingsweg“ und wird seit 2008 erfolgreich ausgerichtet. Und jedes Mal läuft GutsMuths (Kamen Pawlow) im Gehrock mit. Bürgermeister Michael Brychcy (CDU) und der Vereinschef vom austragenden Verein SG GutsMuths, Heiko Schneider, schickten am Sonntag, 10 Uhr vor der GutsMuths-Gedächtnishalle Schnepfenthal die 200 Teilnehmer auf die Strecke im Thüringer Wald. Ortsteilbürgermeister Steffen Fuchs (Grüne) mischte sich unter den fröhlichen Wanderern. Es konnte zwölf Kilometer gelaufen und sieben Kilometer gewandert werden – oder mit Nordic Walking. Die Kinder starteten nach den Erwachsenen und flitzten auf einem 1,7 km Rundkurs.

Obwohl es ein Erlebnislauf ist, kamen viele ambitionierte Läufer. Der erste war Andre Skrowny aus Gotha. Er legte die zwölf Kilometer in nur 47 Minuten zurück. Bei den Kindern weinte der Zweite im Ziel: Rangar Schneider aus Finsterbergen, sein Schuh war im Schlamm stecken geblieben.

Die Läufer kamen aus Landkreis Gotha, Eisenach, Arnstadt, Erfurt und eine Gruppe aus Köln und Aachen, die in Finsterbergen Urlaub macht. Ein Teil des Startgelde soll dem Kinderhospiz Tambach-Dietharz gespendet werden, sagt Kamen Pawlow. red

Bürgersprechstunde mit Minister Maier in Waltershausen

Der Thüringer SPD-Landesvorsitzende und Thüringer Minister für Inneres und Kommunales, Georg Maier, lädt zur Bürgersprechstunde am Donnerstag, 4. Januar, ab 11 Uhr in das SPD-Büro Bremerstraße 2 in Waltershausen ein. Ab 10 Uhr werde Maier am SPD-Infostand am Waltershäuser Markt ebenso zum Gespräch zur Verfügung stehen, teilt Landesgeschäftsführer Markus Griebe mit. Zur Bürgersprechstunde wird um Anmeldung per Mail an thueringen@spd.de gebeten.

Andreas Paasche und die Schlossfeunde von Reinhardsbrunn haben wieder einen Reinhardsbrunn-Kalender als Weihnachtsgruß aus Thüringen dem englischen Königshaus geschickt. Foto: Andreas Paasche

Kalender aus Reinhardsbrunn für König Charles und die Windsors

Auch für das Jahr 2024 hat das englische Königshaus einen Reinhardsbrunn-Kalender als Weihnachtsgruß aus Thüringen bekommen. Das teilt Schlossfreund und Parkführer Andreas Paasche mit. Schlossfreunde wie er möchten auf die verwandtschaftlichen Bindungen der Windsors zum Hause Sachsen-Coburg und Gotha aufmerksam machen. Prinz Albert aus dem Herzog-Haus war schließlich der Gemahl von Queen Victoria und beide im 19. Jahrhundert in Reinhardsbrunn zu Gast. Da stand es um das Schloss allerdings besser. Mit dem Kalender informieren die Reinhardsbrunner gleichzeitig über den Stand des Schloss-Wiederaufbaus. Sie verbinden das mit der Hoffnung, dass König Charles III. und seine Frau Camilla irgendwann einmal Reinhardsbrunn samt Friedrichroda und Gotha besuchen. red