Remstädt. In einer Gemeinde im Landkreis Gotha beginnen Glasfaser-Arbeiten. 13 Millionen Euro investiert die Thüringer Netkom. Wie lange die Arbeiten dauern sollen.

Zwölf Orte in der Gemeinde Nessetal sollen in absehbarer Zeit Glasfaser-Direktanschlüsse erhalten. Die Thüringer Netkom investiert dazu insgesamt 13 Millionen Euro. Am Dienstag erfolgte der erste Spatenstich in Remstädt.

Das Erfurter Unternehmen plant die Erschließung der Ortsteile Ballstädt, Brüheim, Bufleben, Friedrichswerth, Goldbach, Haina, Hausen, Hochheim, Pfullendorf, Remstädt, Wangenheim, Warza und Westhausen. Der Glasfaserausbau erfolgt dabei eigenwirtschaftlich. Das heißt, die TNK wird für das Breitbandinfrastrukturvorhaben keine Fördermittel in Anspruch nehmen, sondern ausschließlich mit eigenem Investitionsbudget arbeiten.

Laut Planung sollen die Arbeiten rund fünf Jahre dauern. Wie das Unternehmen mitteilt, sind für den Anschluss der 4300 Haushalte rund 105 Kilometer Glasfaserleitungen erforderlich. Die Thüringer Netkom ist derzeit in mehreren Regionen des Landkreis Gotha mit Glasfaserausbauvorhaben aktiv: aktuell in der Gemeinde Drei Gleichen. Dort werden rund 16 Millionen Euro investiert.

Großes Glasfasernetz in Thüringen

Die Thüringer Netkom GmbH ist der Telekommunikationsdienstleister der TEAG Thüringer Energie AG. Sie verfügt über ein Glasfasernetz von mehr als 6500 Kilometern Länge mit mehr als 200.000 Faserkilometern. Das Netz wird nicht nur zur Überwachung und Steuerung des Thüringer Strom- und Erdgasnetzes genutzt, sondern auch zur schnellen Datenübertragung für Wirtschaftsunternehmen und Universitäten. Die Netkom ist aber auch im Privatkundenbereich unterwegs und bietet Breitbandanschlüsse mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde an.