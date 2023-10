Neues Thüringer Trachtenpaar ist eine Familie aus Bad Tabarz

Wechmar. Ausblick auf die Kirmes: Das neue Thüringer Bratwurstmuseum in Mühlhausen wird im Juni 2024 zum Schauplatz für ein besonderes Fest.

Rund 150 Delegierte aus ganz Thüringen kamen am Samstag zur Versammlung des Thüringer Landestrachtenverbandes in Wechmar. Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD), der seit dem Gründungstag an der Spitze der größten Vereinigung der Heimat- und Brauchpflege in Thüringen steht, zog Bilanz und gab einen klaren Ausblick, wie die Zukunft der Trachten in Thüringen aussehen wird. Er blickte aber auch auf die 58. Europeade in Gotha zurück und informierte die Delegierten über die Herausforderungen während der Vorbereitungen sowie nach der Europeade.

Bei der Landesversammlung des Thüringer Landestrachtenverbandes in Wechmar wurde Karin Hübeler aus Erfurt als Ehrenmitglied ausgezeichnet. Foto: Maria Marr

Einstimmig wurden zwei neue Mitglieder im Verband willkommen geheißen: Die Gruppe „DulcimerFolk“ aus Molschleben wird den Verband in Zukunft mit ihren besonderen Klängen begleiten. Als neues Einzelmitglied wurde Landrat Onno Eckert (SPD) in die Reihen der Trachtenträger aufgenommen. Karin Hübeler aus Erfurt wurde als Ehrenmitglied ausgezeichnet. Sie ist bereits viele Jahre im Trachtenverband aktiv. Viele kennen die Künstlerin durch ihre einmaligen aus Holz geschnitzten Trachtenfiguren.

80 Vereine mit 5000 Mitgliedern und eine aktive Trachtenjugend

Mit seinen rund 5000 Mitgliedern in 80 Vereinen und einer sehr aktiven Thüringer Trachtenjugend ist der Landesverband ein Eckpfeiler bürgerschaftlicher Kulturarbeit in Thüringen. Mit bereits drei Prädikaten „Tracht des Jahres in Deutschland“ für Ruhla, Altenburg und Tabarz besitzen die Thüringer sogar nationale Wertschätzung als Botschafter des Freistaates Thüringen.

2024 wird das Thüringer Landestrachtenfest anlässlich des Jubiläums „1300 Jahre Thüringer Kirmes“ vom 14. bis zum 16. Juni auf dem Gelände des Bratwurstmuseums in Mühlhausen stattfinden. Juliane und Jörg Schmidt mit ihrer Tochter Lucy aus Bad Tabarz wurden als Thüringer Landestrachtenpaar 2024 vorgestellt. Sie werden den Verband im kommenden Jahr an verschiedenen Stellen und bei Veranstaltungen repräsentieren.

Ein besonderes Highlight des Trachtenfestes wird der Umzug sein. Hierbei werden die Teilnehmer auf Lanz Bulldogs von der Innenstadt bis auf das Gelände des Bratwurstmuseums gefahren. Einen solchen Umzug gab es bisher noch nie.

Hand in Hand heißt der neue Tanz, den die Thüringer Trachtenjugend während der Herbstferienaktion mit ihrem Tanzleiter Jürgen Schiecke neu einübte. Hand in Hand steht symbolisch für die Arbeit der Thüringer Trachtenjugend jetzt und in der Zukunft. Die Uraufführung dieses Tanzes soll im Rahmen des Landestrachtenfestes stattfinden.

Maria Marr ist Geschäftsführerin des Thüringer Landestrachtenverbandes.