Notfallrucksack und Defibrillator für die Feuerwehr Hörselgau

Waltershausen. Dank einer Spende konnte die Ausstattung des Mannschaftstransportwagens ergänzt werden. Zu den Hörselgauer Einsatzkräften gehören auch drei Rettungssanitäter.

Über eine Spende in Höhe von 1800 Euro konnte sich der Feuerwehrverein Hörselgau freuen. Wie es in einer Mitteilung weiter heißt, kam damit die Firma Continental Waltershausen der Anfrage des Wehrführers Tobias Rödiger nach. Im Februar konnte der neue Mannschaftstransportwagen in den Einsatzdienst gestellt werden. „Da medizinische Einsätzen eine immer größere Bedeutung zukommt, haben wir uns entschieden, einen Notfallrucksack und einen Defibrillator für unseren neuen geländegängigen und mit Allrad ausgestatteten Mannschaftstransportwagen anzuschaffen“, so Rödiger.

Mit der Waltershäuser Firma konnte er hier bei seinem Arbeitgeber, welcher ihn auch bei Ausbildung und Einsätzen freistellt, einen Sponsor ausfindig machen. Als nächstes Projekt steht der Einbau eines Regalsystems im Heck des neuen Fahrzeuges an. In diesem Regalsystem werden auch der Notfallrucksack und der Defibrillator untergebracht sein, um für medizinische Notfälle gewappnet zu sein.

Neben der Grundausbildung in Erster Hilfe gehören auch drei Rettungssanitäter zur Truppe des Wehrführers. „Wir danken der Firma für die Unterstützung, da eine Realisierung solcher Projekte sonst nur über einen deutlich längeren Zeitraum erfolgen kann“, so Vereinsvorsitzender Sebastian Rutzen.